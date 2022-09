Las Fiestas de Santa Ifigenia comenzaron ayer y lo hicieron no exentas de polémica. La comisión organizadora mostró públicamente su malestar por el hecho de haber tenido que abonar al Concello 500 euros en concepto de ocupación de la vía pública, concretamente por las orquestas que se instalan en la pista deportiva de Banda do Río. El colectivo significó que este es una cantidad que no había abonado anteriormente y que era por ocupar un espacio de apenas 500 metros cuadrados. “No son todos el mismo día, sino que un par de días son 200 y otro solamente 100”, explica el presidente, Celso Dopazo, que apunta que Portos cobra algo más de 200 euros por un espacio mayor, de unos 700 metros cuadrados

Desde el Concello se asegura que el pago corresponde a cualquier actividad que ocupe dominio público y que se corresponde con la ordenanza en vigor. “Igual que se abonan tasas a Portos también hay que hacerlo con los terrenos municipales”, apuntan desde el consistorio, a la vez que aclaran que el abono que realizó la comisión es de únicamente 261 euros, la cifra que está fijada a tal efecto en una normativa “que hay que cumplir”. Otra cosa, señalan, es que en el futuro se pueda plantear que determinadas actividades culturales y sociales quedasen exentas de ese pago, “pero es un debate diferente”. Por lo demás, las fiestas comenzaron con un marcado toque social, con la presencia de 32 usuarios del centro Juan XXIII de Cangas, que disfrutaron de una jornada especial en la que visitaron el Pazo de Santa Cruz y el Museo Massó, y que tuvo como colofón una comida de confraternización. La actividad ha sido realizada gracias al Área Social de La Caixa. Ya por la noche el barrio de Banda do Río disfrutó de su primera verbena, con las orquestas Marbella y América de Vigo. Para hoy está prevista una degustación gratuita de sidra a partir de las 12 en las pistas de Banda do Río, organizada por la comisión. Y por la noche será el turno de la verbena con La Ola ADN y La Oca Band. Y el domingo será el día grande con la apertura de puestos de venta de sidra en el entorno del Pazo de Santa Cruz, la misa y procesión a las 13 horas, concierto de la Banda de Música Artística de Bueu y la verbena final con París de Noia.