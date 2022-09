La sexualidad y el paso a la madurez, ejes de la cuarta jornada de la Sección Oficial

La adolescencia y sus cuitas, con el despertar sexual y el complicado paso a la madurez han ofrecido grandes obras cinematográficas a lo largo de la historia, y ayer la cuarta jornada de la Sección Internacional del Festival Internacional de Cine de Bueu no quiso dar la espalda a esta temática con dos notables propuestas como la serbomacedonia Severen Pol (Polo Norte) y la griega Memoir of a veering storm (Memorias de una tormenta que se desvía), y una un tanto más irregular como la animada Easter Eggs (Huevos de pascua). El drama social chino Duo Li (Lili sola) y la docuficción Pa vend (Desplazado) completaron una jornada que ya había marcado un listón elevado en su arranque.

Polo Norte y Memorias de una tormenta que se desvía podrían ser dos fragmentos de la misma historia a lo largo del tiempo. La primera, dirigida por Marija Apcevska, presenta a Margo, una joven que busca su lugar, y que, como en una de las primeras escenas, se encuentra fuera del foco, detrás de la cámara. Su deseo de perder la virginidad no obedece únicamente a la presión social, sino a ser esa vía de escape para conseguir finalmente encajar y lograr ese sentido de pertenencia tan necesario en esas edades. La frustración por no conseguir sus objetivos se disipa al final en un juego infantil que se convierte en una metáfora de la inocencia que la joven todavía conserva.

Esa inocencia es la que pierde de manera forzosa Anna, la protagonista de Memorias de una tormenta que se desvía (de Sofia Georgovassili), en lo que aparentemente es un día más en la escuela. La dureza de una historia de paso a la madurez se mitiga con el respaldo que la joven tiene por parte de su novio y una amiga, pero no borra esa incomunicación con la familia. Todo ello en un marco donde la meteorología también desempeña una función vital, pues esa tormenta que se acerca y finalmente se marcha sin causar el caos no es sino una metáfora de la situación que afronta Anna. Un gran filme, sin duda.

Más irregular es la belga Easter Eggs (Huevos de pascua), con dos adolescentes aburridos que reproducen una historia tóxica de amistad que transmite tristeza pero cuyo ritmo y argumento no acaban de enganchar.

La china Duo Lili (Lili sola), en cambio, se decanta son ambages por el cine más social con la historia de una mujer que se convierte en madre subrogada para pagar el tratamiento de la enfermedad de su padre. Esa factoría en la que dice ir a trabajar no es sino una fábrica de seres humanos, con varias mujeres con las que comparte tarea en un edificio gris e impersonal en una atmósfera opresiva en la que las mujeres son usadas y descartadas sin remordimientos una vez cumplen su función.

La kosovar Pa vend (Desplazado) fue la propuesta más original de la jornada, con un trabajo que bebe en el documental y que narra las vicisitudes de un club de tenis de mesa para poder entrenar, y que recuerda que esa fue la primera federación del país en ser reconocida internacionalmente. La alienación y la emigración son temas secundarios en un corto que tampoco acaba de calar.

Programación de hoy:

Sección Descubertas

La Sección Descubertas será protagonista en la parrilla de hoy con un total de ocho propuestas que los espectadores podrán ver al precio de 3 euros. Los filmes que se proyectarán son la austriaca Train again (De nuevo el tren), de Peter Tscherkassky; la francojaponesa Anxious body (Cuerpo ansioso), de Yoriko Mizushiri; la gala Ghosts (Fantasmas), de La Horde; la francotunecina Angle mort (Punto ciego); la neerlandesa Minimal sway while starting my way up (Un mínimo de balanceo mientras empiezo a subir); la polaca Fury (Furia), de Julia Siuda; la alemana Hysteresis, de Robert Seidel; y la italo-británica The parent’s room (La habitación de los padres), de Diego Marcón.

17 horas, Centro Social do Mar.

Sección Internacional

La última de las proyección de la Sección Internacional a concurso ofrecerá hoy los siguientes cortometrajes. La coproducción checo-eslovaca Mily, Tati (Con cariño, papá), de Diana Cam Van Nguyen; la neerlandesa Vlekkeloos (Sin manchas), de Emma Branderhorst; la china Hai bian sheng qi yi zuo xuan ya (El agua murmura), de Story Chen; la rumana Interfon 15 (Interfono 15), de Andrei Epure; y la estadounidense Birds (Pájaros). La entrada es de 3 euros.

Doble sesión, a las 19 y 21 horas en el Centro Social do Mar.

Coloquio con cineastas

El intermedio entre la primera y la segunda sesión de la Sección Internacional será aprovechada para celebrar un coloquio, que en esta ocasión contará con el director de fotografía de Mily, Tati, Matej Pinos.

20. 30 horas, Punto de Encuentro.