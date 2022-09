Para quedarse tieso.

Como pueden ver se trata de un cable eléctrico que desde la parte baja del palco del parque infantil, que llevará en nombre del pediatra José Pereiro Francés, trepa por un árbol y se enreda en otro más adelante. La improvisación siempre salvó a este pais.

Horas de revuelo días de cotilleo político en Cangas

A ciertas horas, el Concello de Cangas es un hervidero de cotilleos que van desde la planta noble hasta las catacumbas. Expllico. Ahora resulta que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), también padece de lumbalgia (digo también porque es el mismo mal del que padecía la nacionalista Clara Millán cuando regía los destinos del Concello de Cangas. Ayer hubo, también, quien recordó esta coincidencia). Faltó un día y hubo preguntas acerca de si trajo o no la baja. Claro que por un día ni por tres le harían falta. Después, en este hartazgo que es la realidad política, me comentan que la “cuarta parte”, que es el concejal Adrián Pena (ACE) ya está en los “ojos del Guadiana”. Parece que le encargaron la custodia del proyecto del ENIL de Balea. Por si esto de por sí no fuera noticia ya de alcance, nos relatan un supuesto ultimátum de alguien a alguien, que diría Gila. Y es que resulta que Aurora Prieto (ACE) está harta de desplantes por parte de sus compañeros. Ya cuando están a punto de cerrar las puertas del Concello llega una persona que mientras sube las escaleras me jura que Esquerda Unida no quiere saber nada de Yolanda Díaz. Es un apunte que me hacen para que lo tenga en cuenta a la hora de cartografiar el futuro mapa político preelectoral.