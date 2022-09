Es una de las actividades clásicas en los últimos años en el FICBueu y ayer se repitió. Los invitados al certamen dentro de la Sección Internacional tuvieron la oportunidad de conocer la zona de Bueu más rural con una ruta guiada por Cabo Udra, a través de Leucoíña Pasea. Los afortunados fueron el director luso Daniel Soares (O que resta), el actor Nenad Popovic (In flow of words) y una acompañante de este último. No pudo asistir el actor de Punch Drunk, Corin Silva, que ya había regresado a su país.

Por otra parte, en lugar del habitual coloquio de las 20.30 horas, Severiano Casalderrey ofreció una charla. El subdirector del festival buenense es también el responsable de realizar los Cadernos FICBueu.