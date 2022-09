“No puedo decir que sea actor, soy un sujeto del documental”

Forma parte del reparto del documental “”In flow of words” (“En el flujo de las palabras”) que ayer se proyectó en el festival,en la sección Internacional de competición. El croata afincado en Países Bajos, Nenad Popovic llegó ayer a Bueu desde Amsterdam y protagonizó también el coloquio. Reconoce que no es actor, sino un sujeto del documental, en el que se muestran las experiencias punzantes de tres intérpretes del Tribunal de Yugoslavia en La Haya y la posición de canal entre oradores y oyentes, testigos y acusados, jueces y asistentes.

–¿Ha sido su debut como actor?

–No me veo como actor al ser un documental. Nos presentaron a la directora de la película y simplemente grabaron algunas secuencias nuestras haciendo cosas pero no podría decir que soy un actor; simplemente soy un sujeto del documental.

–¿Qué nos puede decir de “In flow of words”?.

–Se dirigieron a mí fue en 2017, al final de mi carrera en los tribunales. Llevaba trabajando seis meses como oficial de medios, cuando con la productora llegaron con la idea de hacer un documental sobre lo que pasa por la cabeza y el alma de un intérprete o traductor que tiene que trabajar profesionalmente con material que daña tu alma porque tienes que estar escuchando cosas como violaciones y muertes, e incluso quizás conozcas a personas involucradas. Sin embargo, nuestro deber es permanecer con una actitud profesional, sin emociones. Entonces, cuando me vino con esa pregunta dije: “Sí, alguien nos debería preguntar esto!” e inmediatamente me ofrecí voluntario para formar parte de la película.

–¿Cómo está el trabajo de traductor en Países Bajos?

–Vivo en Holanda, no en mi país, lo cual es un punto negativo para mí porque en mi idioma natal no hay muchas personas residentes en Países Bajos que necesitan traducción, por lo que estoy pensando en convertirme en actor… no que va, es broma. Pero bueno sí que hay trabajo en un sitio u otro. Cuando elT tribunal estaba en auge había 15.000 personas trabajando allí y el número de traductores e intérpetes era muy amplio. Entonces, cuando la institución paró de trabajar, el número se redujo, por lo que fue más complicado encontrar trabajo, sobre todo ahora con el covid. Pero bueno, uno puede vivir de ello..

–¿Tiene alguna meta como actor?

–No tengo ningún objetivo, solo llamar la atención hacia mi profesión y lo difícil que es muchas veces cuando no hay apoyo. Hicimos cuatro presentaciones, dos de ellas en ITFAM que es uno de los más grandes festivales de documentales en Amsterdam. La película que Eliana estaba haciendo no estaba acabada, no estaba editada y tuvo la idea de utilizar materiales de audio y video, y esto para mí quizás fue la mejor parte, por la posibilidad de realizar preguntas y respuestas. La gente me pregunta sobre mi profesión y una cosa muy importante para mí fue llamar la atención sobre ella.

– ¿Es la primera vez que está en Galicia?

–Es mi primera vez en Galicia. Vengo de Croacia, y bajando las montañas hacia aquí me vino un recuerdo de una parte de Croacia que es realmente parecida. Vas bajando y por un lado te encuentras la ciudad, mientras que por otro hay una península con otros pueblos más pequeños. Vale, la arquitectura es un poco diferente pero todo lo demás es igual que en Croacia. Nunca había oído hablar de Bueu antes. Sabía donde estaba Galicia. Solía leer mucho y he estado en España en numerosas ocasiones, pero la verdad que la vez que más cerca he estado de aquí fue en Melgás, Portugal, unos pocos km más al sur. Pero la verdad es que me está gustando mucho esto.

Agenda del Festival

Sección Retrospectiva La cuarta jornada en homenaje a la Escuela Oficial de Cinematografía sigue en su etapa de mayor esplendor (1963-69). Con el nombre “Explorando nuevas narrativas”, se proyectan: “Soy leyenda”, de Marío Gómez Martín (historia de Robert Neville, el único superviviente de un virus que exterminó parte de la raza humana convirtiendo al resto en vampiros); “Apuntes spobre la tortura y oras formas de diálogo”, de Patricio Guzmán, sobre torturas a un prisionero por militares latinoamericanos y la respuesta intelectual; y “Margarita y el lobo”, de Cecilia Bartolomé. Narra el juicio de la separación matrimonial. Un juez eclesiástico establece que solo solo hay separación de cuerpos y bienes y que el matrimonio es para toda la vida. Se ven fragmentos de su pasado

17:00 horas Centro Social do Mar.

Sección Internacional Se pueden ver “Severen pol” o “Polo norte” de Marija Apcevska (Macedonia-Serbia 2021); “Memoir of a veering storm” o “Memorias de una tormenta que se desvía” de Sofía Georgovassili (Grecia, 2022; “Duo li” o “Lili sola” de Zou Jin (China, Hong Kong, Singapur 2021), “Pa vend” o “Desplazado” de Samir Karahoda (Kosovo 2021) y “Easter eggs” o “Huevos de Pacua” de Nicolas Keppens (Bélgica 2020)

Doble sesión a las 19:00 y 21:00, Centro Social do Mar

Coloquios con cineastas Hoy no hay coloquio. Se retoman mañana viernes con Matéj Piños, director de fotografía de “Milý, tati” (“Con cariño papá”) (República Checa-Eslovaquia)”

20:30, Punto de Encuentro