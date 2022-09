El PSOE exige que la alcaldesa explique la propiedad del vial rúa de Fora de Donón que el Concello va a pavimentar

El grupo municipal socialista vuelve a la carga con la obra: pavimentación ecológica de la rúa de Fora en Donón, que el Concello de Cangas adjudicó el lunes a la empresa Sodein Soluciones Integrales S.L., por importe de 140.091 euros y plazo de ejecución de dos meses. Los socialistas recuerdan que la alcaldesa Victoria Portas tiene sin responder las preguntas que este grupo municipal realizó en mayo sobre la mencionada obra que el gobierno local incluyó dentro del Plan Concellos 2022-2023.

El PSOE quería saber si los terrenos en los que se iba a actuar eran de competencia municipal (el Plan Concellos de Cangas solo financia obras en terrenos de propiedad municipal), si esos terrenos están inscritos en el inventario de bienes como propiedad del concello y si es así que se presente un certificado del mismo y si hubo algún acuerdo de cesión de la Comunidad de Montes de O Hío al Concello. Son preguntas que intentan saber si el Concello de Cangas está actuando dentro de una zona de su propiedad o no. El PSOE siempre tuvo la idea de que la rúa de Fora de Donón pertenecía a la Comunidad de Montes de O Hío. Y quiere que la alcaldesa se pronuncie, por si hubo algún cambio que ellos desconocen. De hecho, en el campo municipal de O Morrazo, donde juega el Alondras, no se pudo realizar ninguna inversión vinculada al Plan Concellos porque el campo no es de su propiedad, aunque haya un documento de cesión por 25 años.

Los socialistas quieren que se aclare esta cuestión, ante de que sea demasiado tarde. Lo cierto es que ni la alcaldesa de Cangas ni ningún miembro del gobierno local se pronunció al respecto en todo este tiempo, a pesar de que el PSOE había hecho públicas sus preguntas y presentadas formalmente ante el pleno para que fueran respondidas por la alcaldesa.

En este asunto también tiene que ver la pugna que el PSOE y el PP mantienen por haber aprobado los proyectos del Plan Concellos la junta de gobierno, cuando estos grupos consideran que el órgano competente es el pleno de la corporación.