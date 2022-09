La Policía deja la investigación del perro que apareció flotando en el muelle

La Policía Local de Cangas ya no se ocupa de la investigación que abrió en su momento para localizar a la persona responsable de colgar un peso de 5 kilos al cuello de un perro y tirarlo después en el muelle de Cangas, donde apareció flotando en la mañana del 2 de septiembre, muy cerca de la nave de rederas. Ahora, de la investigación se encarga la Guardia Civil, concretamente el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil. La Policía Local dejó la misma después después de localizar al propietario del perro, que tardó más de un día en aparecer. Se trata de un cazador de O Hío, con más perros y bien cuidados, con toda la documentación en regla. Hay sospechas por si pudiera ser la venganza de algún vecino, aunque no se descarta nada. Los vecinos de Cangas se siguen preocupando por saber la identidad de la persona que realizó semejante maltrato animal y también se pregunta qué hacen las protectoras y asociaciones animalistas, que no se la vió en este asunto.