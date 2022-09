Cangas, dispuesta a multar a Costas con hasta 10.000 euros si no repara las naves de Ojea

Tres meses después de que se hundiera gran parte del tejado de una de las naves de Ojea, concretamente la conocida como la de Córdoba, el gobierno local incoa orden de ejecución. Por la misma se encomienda al Servicio Provincial de Costa de Pontevedra, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que proceda a garantizar la seguridad en la vía pública, al saneamiento, limpieza y desescombro de las naves de Ojea, así como a la estabilización de los muros y cubierta mediante puntales y elementos de arristroamiento de fachada. Entre tanto, deberá delimitar un área de protección impidiendo el tránsito peatonal y rodado en el entorno de la zona afectada. Esto último ya lo realizó el Concello de Cangas desde que cayó el tejado, cortando de esta manera el paseo de Rodeira y el carril bici. También se indica que antes de cualquier actuación, Costas debe contar con la autorización de Patrimonio.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, manifestaba ayer que el plazo de 10 días para presentar alegaciones ya había terminado y que hasta el momento Costas no había presentado nada ante el Concello. Esta orden de ejecución coincide en el tiempo con el hecho de que el gobierno local tiene conocimiento de que el Estado no tiene ninguna intención de desafectar las naves de Ojea, cuyo expediente había iniciado el Concello de Cangas. Este hecho se enmarca dentro de una guerra que disputan Estado y Comunidad Autónoma de Galicia y que tiene como telón de fondo la Ley de Costas. El Estado no quiere deshacerse ahora del patrimonio que tiene en la costa de los municipios como el de Cangas ante la pugna iniciada por la Xunta de Galicia para que estos inmuebles pasen a ser de su competencia.

Ahora hay varias opciones en el caso de que Costas del Estado mantenga su actitud pasiva ante el gran deterioro de las naves de Ojea que amenazan con desplomarse: que el Concello de Cangas realice las obras y pase recibo después a Costas o sancionar a la citada administración estatal con multas coercitivas. En la resolución se le recuerda a Costas que “el incumplimiento injustificado de la orden de ejecución habilitará a la administración actuante a adoptar las medias que estime pertinentes de entre las contenidos en el artículo 30 d la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia y visto lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 2/2016, de 19 de febrero de Solo de Galicia a la realización de las mismas por parte de la administración municipal a su cargo o el establecimiento de multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros.

Aunque Mariano Abalo insiste en que el Concello de Cangas está abierto al diálogo y le gustaría que se pudiesen reunir en una mesa las tres administraciones: la estatal, la autónoma y la municipal para sacar adelante un proyecto que pudiera ser financiado con las ayudas europeas, algo en lo que solo piensa el Concello de Cangas. Y es que este patrimonio está en territorio municipal, donde es la administración estatal la que ordena, por lo que Cangas se ve impotente, a la vez que molesta, ante el abandono de este espacio como son las naves de Ojea. Para el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, se trata de terreno “usurpado” al Concello de Cangas.

El edil de Urbanismo informó que tiene la intención de convocar a los grupos de la oposición para darles a conocer de manera pormenorizada la situación de las naves de Ojea.

Ayer nos enteramos de que no es el primer requerimiento a Costas del Estado y Abalo insiste en que para Cangas es más prioritario que se actúe en este espacio con un proyecto que involucre a todos que sancionar o simplemente obligar a parchear las naves que se caen.

El informe de la policía local realizado el 28 de junio de 2022 señala que se recibió aviso para comprobar el estado de la fachada trasera de las antiguas naves de Ojea, que la reciente caía del tejado de una de las naves dejó la fachada a la intemperie y sin el apoyo que la estructura del tejado le ofrecía, que según el criterio de la Policía Local y Protección Civil, el estado de integridad de la fachada de piedra es peligroso por lo que se acuerda la media cautelar de cortar el paseo por la parte trasera de las naves.

En la resolución de la alcaldía posterior a los hechos denunciados, se hace mención a que la Lei do Solo de Galicia establece “la obligación de los propietarios de toca clase de terrenos, urbanizaciones e iniciativa particular, edificaciones e instalaciones de conservarlas en las condiciones legales para servir de soporte a dichos usos y en todo caso, en las de seguridad, salubridad y accesibilidad y ornato”.