Amigos de juego de O Forte.

No hay mayor placer que ya entrando en esa edad de jubilación en la que las piernas empiezan a dar sus achaques, recordar los juegos de niños y hacerlo además ante un buen plato de comida en Casa Simón. Ellos son los amigos de juego del barrio de O Forte.

¿Dónde están?

Pues no le falta razón al líder popular de Cangas cuando dice aquello de dónde están los ecologistas ahora que ellos no gobiernan. No aparecieron en la playa de Vilariño con motivo del festival de folck y si aparecieron en Rodeira y ahora no se les ve tampoco con los vertidos en el río Orxas, como tampoco tampoco alzan la voz por lo del perro que mataron en una auténtica salvajada al tirarlo al agua con un peso de 5 kilos colgado al cuello. Ahí está en lo cierto, desaparecen como cuando lo hicieron las distintas plataformas de Sanidad al entrar el bipartito. Esto demuestra el grado de politización de los colectivos. Si hasta se quieren politizar asociaciones de vecinos como no se va a querer politizar, unos y otros, el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, que los ciudadanos no están preocupados por esta renovación, que tan preocupa en las cúpulas del poder. Lo estamos más con la reforma de las pensiones y los topes de precios de los alimentos. ¡Qué nos quieren armar un estropicio del karajo!

Alarma, la ultraderecha

Lo que nos tiene realmente alarmados es que la ultraderecha va en serio en Cangas en estas muncipales.Que parece que quiere presumir de músculo en tierra que es hostil para ella.