Medio centenar de vecinos protestan en el pleno de Bueu contra un joven delictivo

“Cansados, indefensos y sin que nadie nos dé una solución”. Así se siente los vecinos de As Meáns, en Bueu, que ayer volvieron a protagonizar una jornada de protestas por la inseguridad y conflictividad social provocada por un joven acusado de numerosos delitos. La novedad fue que ayer alrededor de medio centenar de personas asistieron a la sesión plenaria de la corporación para manifestar su desencanto con la situación y para pedir al Concello que actúe.

“La gente se tiene que marchar de aquí, a vivir a otro sitio o con sus padres, pagando una hipoteca porque no se puede vivir con ruidos constantes, amenazas, destrozos en los coches...”, planteaba uno de los afectados por la situación al término del pleno. Por entonces los ánimos estaban un tanto caldeados, después de que el portavoz del PSdeG-PSOE, José Manuel Vilas, recordase en el turno de ruegos y preguntas que los vecinos se sentían “invisibles” para las autoridades e inquiriendo por las medidas que había adoptado al respecto el gobierno local. Julio Villanueva, alcalde en funciones ayer, fue el encargado de leer la respuesta a esa pregunta, en la que se decía que la Policía Local colaboraba en las diferentes intervenciones realizadas por la Guardia Civil, pero que de los 13 partes presentados en comisaría, únicamente seis habían sido tramitados como denuncias a las autoridades competentes.

Los primeros gritos entre el público se hicieron notar y Villanueva subrayó que desde la primera concentración vecinal, a finales del pasado mes de agosto, “a la Policía Local no le consta ningún delito más”. Y añadió que “si la gente no denuncia y toma medidas legales, el Concello no tiene la potestad para meter a nadie en la hoguera o preso”, provocando todavía más quejas entre los presentes.

Ya a la conclusión de la sesión plenaria Julio Villanueva recordó una vez más que toda la corporación estaba al tanto del problema, “pero otra cosa es que como Concello podamos tomar medidas contra una persona impresentable”. Apuntó asimismo que el Concello no le había pagado un solo euro al joven delictivo, y que incluso se le había denegado la ayuda familiar que había solicitado. En esa misma idea incidió la concejala de Servizos Sociais, Ana Isabel Otero, que tomó la palabra para aclarar que esta persona había sido derivada a Bueu desde otro concello por parte de la Xunta de Galicia, y que el gobierno buenense no podía echar a nadie.

La discusión continuó entre los lamentos de los afectados. “Nos sentimos solos”, insistieron, en busca de una solución que, por el momento, se antoja complicada. Previamente a su paso por el salón de plenos, este medio centenar de personas se concentró durante unos 40 minutos en el cruce de As Meáns, a un lado y otro de la acera, pero sin cortar el tráfico rodado en ningún momento. Eso sí, la movilización desencadenó un importante operativo disuasorio de las fuerzas de seguridad, en el que participaron hasta seis agentes de la Policía Local y otros ocho de la Guardia Civil.