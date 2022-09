El Concello licita la obra de saneamiento en la bajada a la playa de Francón

El Concello de Cangas está llevando a cabo obras de mejora del saneamiento en la parroquia de Aldán, a pesar de la mala imagen por la falta de funcionamiento de la red que alivia en el Orxas. La última licitación se aprobó en la junta de gobierno de ayer. Se trata de la obra de saneamiento de la bajada a la playa de Francón, incluida dentro del Plan Concellos 2022-2023.

En la actualidad, las viviendas de esta zona carecen de saneamiento, de ahí que el Concello quiera sacar adelante esta nueva red.

La obra, que se licita por importe de 75.924 euros, consiste en la instalación de un colector que conectará el punto alto del vial con la red de saneamiento del cruce con la rúa Barreiros.

El colector, según figura en el proyecto de la empresa Esinpro Ingeniería, es de PVC de 315 mm, con una longitud de 245 metros y la obra contempla la ejecución de 7 pozos de registro. El pavimento se repondrá con una capa de aglomerado asfáltico en caliente de 6 centímetros. Es el principal coste de la obra, con 24.808 euros. El saneamiento en sí son 14.039.

No se prevén expropiaciones, ya que los trabajos irán siempre por vía pública. El plazo de ejecución de las obras es de un mes, según recoge el proyecto. Debido a que no afectan a ninguna zona de protección, no se contempla solicitar autorización a Patrimonio. La actuación se encuentra dentro de la zona de 500 metros de Costas, dada la proximidad a la playa.