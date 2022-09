La Capela do Hospital expone las creaciones en madera realizadas en el curso de talla que el escultor Henrique Prado realiza en el taller de Sanamedio, en Bueu, de donde salió el pulpo de siete brazos que luce en la fachada de la plaza de abastos de Bueu. Podemos ver las obras hasta el día 18.

El pavimento ecológico de Donón será ecológico

Por ser Donón y estar en la Costa da Vela el arreglo de un vial de tierra se tiene que hacer de forma ecológica. Con esa palabra, los proyectos obtienen todos los permisos habidos y por haber. Pero ¿y si rascamos un poco ese pavimento ecológico color tierra? Pues encontramos hormigón. Quizás no sea el mismo gris feo, pero seguro que hace la misma función que el tradicional, eso sí no levanta polvo, que eso ya no ecológico.

El regreso de las vacaciones en Moaña

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, se reincorpora hoy de unas cortas vacaciones y lo hace cargada de energía. No queremos pensar que cuando la regidora llega cargada de energía como será. Cuerpo a tierra el resto.

Ojo con los pasos de peatones detrás de la cofradía

Parece que en Moaña hace falta educación vial. Si no vean como muy a menudo estacionan los vehículos sobre el paso de peatones detrás de la cofradía de pescadores. Recuerda a épocas pasadas cuando había derechos y derechos.