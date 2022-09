Moaña da por finalizada la “tregua” con el Sergas al empeorar la atención primaria este mes

Varios cientos de vecinos se concentraron durante la mañana de ayer delante de la Casa do Mar de Moaña, por 40º domingo consecutivo, y la alcaldesa en funciones, Marta Freire, anunció el fin de la “tregua” con la Consellería de Sanidade después de la reunión de comienzos de agosto con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente. Tanto la socialista como el representante de la Plataforma en Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral, lamentaron que en estos momentos la atención primaria en la villa sea peor que en agosto, tras conocerse que solo hay un médico en el turno de tarde y al menos dos facultativos menos en el de mañana. “Convocaremos a la Mesa da Sanidade para plantear nuevas movilizaciones. Llega el momento de endurecer las protestas y si hace falta llevarlas hasta delante de la Xunta en Santiago”, adelantó Freire para prometer de nuevo trasladar el asunto al Parlamento gallego a través de los distintos grupos de la cámara.

Freire alegó, para recrudecer las protestas, “que desde la reunión de agosto empeoramos la situación. Ahora tenemos menos médicos operativos. El Sergas prometió informarnos de cada paso que dieran para reforzar la plantilla y plantearnos las obras de reforma de la Casa do Mar para recuperar las urgencias. No nos trasladaron nada, por lo que entendemos que no se avanzó desde hace un mes”, lamentó la socialista entre cánticos de “coa nosa saúde non se xoga!” por parte de los concentrados.

Moaña está sin urgencias en la villa desde que en abril de 2020 el Sergas decidiese centralizar el servicio en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas alegando la necesidad de contar con un espacio más amplio ante la pandemia de COVID-19. Para Freire, “la pandemia sirve desde entonces como excusa para aplicar recortes a la sanidad moañesa. Somos casi 20.000 vecinos que tienen que desplazarse a Cangas ante cualquier urgencia”, lamenta.

Desde el colectivo de usuarios, Ferral recuerda que desde esta semana los que acudan al centro de salud en horario de tarde sin cita previa también son derivados a Cangas al contar solo con un médico operativo hasta el 16 de septiembre. Después y hasta final de mes serán dos los facultativos que atiendan por la tarde, cuando los cupos son cuatro. “Creemos que nos están tomando el pelo”, añadió Ferral antes de pedir a los usuarios que no paguen su frustración con el personal administrativo de la Casa do Mar, que en una ocasión llegó incluso a solicitar seguridad privada a la Consellería da Sanidade ante el malestar expresado por muchos moañeses cuando van al médico.

La reunión de la Mesa da Sanidade que agrupa al bipartito y a distintos colectivos sociales de Moaña se celebrará en los próximos días y presagia que el pulso entre Concello y Xunta por la atención sanitaria se prolongará también a lo largo del otoño.

El personal del centro de salud moañés, por su parte, explicó esta semana que espera que en dos meses como mucho se cubra con un nuevo médico la plaza de tarde que lleva casi un año vacante. Para ello el Sergas espera aprovechar la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización del año 2022.

Por otro lado, en donde sí hay sintonía entre Concello y gobierno gallego es en la construcción del futuro centro de salud, que pondrá fin a los problemas de espacio de la Casa do Mar. Así, el Sergas trabaja para realizar en cuestión de semanas la licitación de la obra, toda vez que este verano recibió los terrenos de Sisalde ya debidamente urbanizados.