“A fin do osíxeno” y “Sabía que vendrías” izan el telón a dos semanas de cine en el FICBueu

El FICBueu ya está de vuelta. La decimoquinta edición del certamen de cortos buenense levantó ayer el telón a dos semanas de cine con mayúsculas en el año del retorno a la normalidad con la recuperación de los aforos prepandemia. Lo hizo cumpliendo con la tradición, esa que contempla una jornada inaugural sin pompa ni boato y en el que el protagonismo recae de forma directa en la que quizás es una de las patas menos conocidas del certamen, la de su Área Social, dirigida a colectivos en situación de vulnerabilidad.

De este modo, los más de dos centenares de personas que llenaron el Centro Social do Mar de Bueu pudieron asistir a la proyección de los dos cortos realizados dentro del programa en colaboración con la Asociación Juan XXIII de Cangas y con Érguete Vigo. El primero de ellos, dirigido por alumnado del centro cangués, llevó por título A fin do osíxeno, y contó con los actores Mónica Camaño, Lois Soaxe, Xe Rial y Anabel Budiño, presentes en la proyección al igual que el resto del equipo técnico de este trabajo. El otro corto que pudo verse fue Sabía que vendrías y fue rodado por integrantes del programa “Vivendas de apoio ao tratamento” de Érguete de Vigo con las actrices Arantxa Treus y Rocío Romero. Tanto ellas miembros del colectivo y familiares acudieron ayer a la cita en Bueu, compartiendo patio de butacas con los responsables de la organización del certamen así como de otras autoridades como la responsable de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Victoria Alonso, o de varios ediles del BNG, PSOE y Partido Popular.

Las dos cintas abren el paso a la emisión de más de un centenar de filmes y a una nutrida serie de actividades en paralelo que incluyen coloquios, grabación de programas radiofónicos, obradoiros y conciertos. Hoy mismo comienzan las proyecciones dentro de la Sección Internacional, con las primeras cinco propuestas que optarán a los principales galardones del certamen. Las elegidas son la pakistaní Mulaqat (Tormenta de arena), de Seemab Gul; la británica Punch-Drunk (Grogui), de Larry Ketang y Liam White; la chilena Bestia, de Hugo Covarrubias; la nigeriana Egúngún, de Olive Nwosu; y la canadiense Lay me by the shore (Acuéstame en la orilla), de David Finlay. Habrá, como ya es habitual, dos sesiones, a las 19 y a las 21 horas. Entre medias, a las 20.30 en el Punto de Encontro, se celebrará un coloquio en el que estará presente el actor de Punch-Drunk Corin Silva.

Previamente, a las 17 horas, dará comienzo la Sección Retrospectiva, dedicada este año a la Escuela Oficial de Cinematografía de España. En esta primera jornada se han elegido varias obras de los años 50, como son La tarde del domingo, de Carlos Saura; El viejecito, de Manuel Summers; En el río, de José Luis Borau; y La lágrima del diablo, de Julio Diamante. La entrada es gratuita.

La expectación por esta edición ya se ha hecho sentir en la venta de entradas. A primera hora de la tarde de ayer se habían despachado un total de 98 abonos, a los que había que sumar 81 entradas sueltas, dentro de la Sección Internacional. Para la Sección Galicia se vendieron 78 entradas, 55 para la Sección España y otras 11 para la Sección Descobertas.