Seguimos de procesión.

El fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, había roto malas costumbres. Acordó que los miembros de su gobierno no iban a acudir a procesiones en calidad de concejales, que si querían ir deberían hacerlo a título individual, en medio del público. PP y PSOE se mantiene en el pasado.

¡Victoria Portas, nueva concejala de Deportes!

Nos enteramos ayer, de repente, que la alcaidesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), era también concejala de Deportes. Hasta hace nada, todos teníamos como concejal de Deportes a Mariano Abalo (ACE), que lo es también de Urbanismo de Hacienda y de alguna otra cosa más, que a este ritmo de cambios de área en el gobierno ya no sabemos de qué más. Habrá que ver si la oposición municipal conocía este cambio. Por lo que me dicen, nada de nada. Así que será ella la que bregue con el Frigoríficos y el Alondras. Que Dios reparta suerte.

Que el balance del Cristo no sea Juego de Tronos

Todavía no tenemos el balance de las Fiestas del Cristo de Cangas hecho. Me dicen que lo están preparando. Hay que esperar que no sirva para entablar otra batalla dentro del gobierno. Quiero recordar que en la época de Héitor Mera parecía aquello Juego de Tronos, con los de ASpUN tomándola con en aquel entones edil nacionalista, que hay que decir que se hartó. Desconocemos como saldrá el balance económico, pero la concejala de Cultura, Aurora Prieto está convencida de que fueron tal éxito que genera envidias.