El curso arranca en Cangas sin comedor en los cuatro colegios en convenio con el Concello y en San Roque

Algo más de 7.000 alumnos volvieron ayer en O Morrazo a las aulas en los 37 centros educativos -colegios, institutos y escuelas infantiles- en el primer curso pospandémico, sin mascarillas obligatorias por norma general y sin grupos burbuja, y en el que han empezado a la vez todos los niveles educativos. En Cangas, el curso comenzó con más ruido en O Hío, en donde a primera hora de la mañana las familias de alumnos se concentraron en la puerta del centro para protestar por la falta de asignación de todo el profesorado. También comenzó sin comedor escolar, en al menos cinco colegios, los cuatro que tienen el comedor en convenio con el Concello (O Hío, A Rúa, Espiñeira-Aldán y Nazaret-Cangas) y el de San Roque en Darbo debido a las obras de reforma del colegio que está llevando a cabo la Xunta y que no dio tiempo a tenerlas acabadas para esta fecha.

El motivo por el cual no comenzó el comedor en los colegios en convenio con el Concello es por la tardanza en la adjudicación del servicio, que se ha dado a la empresa Calidus Catering Services, de Tui; y que se resolvió la semana pasada. Ayer se ultimaba la firma del contrato. La previsión es que el lunes puedan estar en funcionamiento el comedor en todos estos centros en donde se ha retrasado, si bien la alcaldesa, Victoria Portas, asegura que no suele ser habitual que los comedores empiecen el primer día de clase “por temas de alergias y además tampoco se tiene el número exacto de usuarios”, de ahí -añade- que “se hubiera valorado como más estable empezar el lunes”. Ayer es acierto que se cerraba el plazo a las familias para anotarse al comedor en estos cuatro colegios. En San Roque y debido a las obras, en donde además de la reforma del comedor se está instalando un ascensor para favorecer la adaptación de niños con problemas de movilidad, tampoco pudo funcionar el Plan Madruga, para conciliar la vida laboral y familiar.

La protesta contra la falta de profesorado en O Hío, convocada por el Anpa (Asociación de nais e pais), comenzó a las 09:00 en la puerta del centro escolar, retrasando la hora de entrada de los escolares. La concentración se convocó debido al silencio de la Jefatura Territorial respecto a la petición de reunión para conocer la asignación de profesores y especialistas para este curso, puesto que hasta la fecha no había ninguna información al respecto y el centro seguía sin tener asignado todo el profesorado de apoyo (especialistas) y el cuarto profesor del ciclo de Infantil. A última hora de ayer, la Consellería de Educación confirmaba que ayer mismo fue asignado a este colegio un especialista en Pedagogía terapéutica, aunque no hizo alusión al cuarto docente en Infantil. En cuanto a las obras en San Roque confirma que están rematadas, a falta de algún fleco puntual que no afecta al desarrollo normal lectivo, pero a petición del director, el comedor empezará a funcionar el lunes.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, se acercó ayer hasta el colegio de Nazaret para comprobar el estado del camino seguro, debido a las obras en la rúa Paz, pero señala que no llegó a entrar en el centro.

En la Escola de Música Inocentes Camaño y en el Conservatorio, ayer empezaron las reuniones con los padres para la organización el curso, cuyas clases empiezan oficialmente el martes.

Brécol con ajo y arroz frío con carne en el primer día de clase en Moaña

Las Anpas insisten en la baja calidad y cantidad de los menús / La cocina de Reibón, en obras, retrasa este servicio varios días

Los estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria de Moaña volvieron ayer a las clases con normalidad y sin incidentes destacados en los centros. Las principales complicaciones se deben a las obras en marcha. En el CEIP Seara se usaron sin problema las aulas de las dos plantas superiores, pero en la planta baja los trabajos de reforma integral del centro se prolongarán al menos hasta final de mes. En Reibón sigue en marcha la renovación de la cocina y este centro, el único con cocina propia, no podrá abrir el servicio de comedor en unos días hasta que concluyan su trabajo los obreros.

Mucho más polémico es el servicio de comedor en el resto de colegios, que dependen directamente del servicio de catering contratado por la Xunta de Galicia. La Federación de Anpas mostró esta misma semana su malestar por el hecho de que la Administración renovase el contrato con la misma empresa de los últimos dos años, pues denuncian baja calidad y raciones pequeñas en las comidas.

Ayer, en el primer día de clase, se volvieron a repetir las quejas de las familias por el servicio de comedor. En uno de los centros, por ejemplo, se sirvió brécol con ajo de primer plato y arroz con carne de segundo. La principal queja es que los platos estaban fríos a la hora de comer. Desde las Anpas temen que muchas familias, cansadas de problemas con la comida, estén optando por dejar el comedor escolar.

Hay que recordar que a finales de 2021 este problema llegó incluso al Parlamento gallego y, además, todos los grupos políticos del Concello de Moaña se posicionaron a favor de las Anpas exigiendo a la Xunta un mayor control en la calidad, variedad y tamaño de las raciones de los comedores escolares.

En cuanto a los menús previstos para los próximos días, las Anpas denuncian platos como “lechuga iceberg con un huevo cocido por persona” o “habas frías con tacos de tomate”. Insisten, las familias de los usuarios de estos comedores, en solicitarle a Educación que cambie el servicio de catering.

En cuanto a las clases, el curso comenzó con normalidad tras la pandemia de COVID-19. En algunos centros como la escuela infantil de Verducedo, los pequeños de distintos cursos pudieron por fin jugar juntos en el patio, después de dos años sufriendo grupos burbuja por precaución.

Los profesores de A Torre de Cela reciben a los niños y familias con teatro

El edil Xosé Leal visitó los centros en donde el Concello ejecuta obras

El colegio A Torre de Cela, en Bueu,comenzó el curso con teatro. El proyecto en el que trabajarán este año lleva por título “Arriba o telón!” y trabajarán el teatro. Los profesores realizaron ayer una representación en el multiusos del colegio con todos los niños y las familias para darles la bienvenida y presentar también el claustro. Cada niño recibió una entrada para la función, en la que se podía leer “Arriba o telón! Teatro de benvida”. Tras el recreo, se organizó una jornada lúdica con juegos tradicionales, maquillaje, construcciones, paracaídas...

En Bueu el concejal de Educación Xosé Leal, recorrió los centros en donde el Concello ejecuta obras de mantenimiento, que días antes habían recorrido con el alcalde, Félix Juncal. Con respecto a Cela confirma que se amplió el vallado de madera exterior del comedor y se habilitó otra barandilla en las escaleras de acceso desde el patio al comedor, además de que se hormigonó la entrada al colegio y se colocaron percheros y diverso material para el profesorado.

En el CEIP Montemogos, de Beluso, afirma que se pintó la fachada exterior de azul y blanco, pintado que se extenderá al muro perimetral exterior que da al patio. Igualmente se habilitará una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en la entrada, que se suma a otra existente. En A Pedra infantil se mejoró la accesibilidad en la zona exterior, mientras que el edificio de Primaria se arregló un problema que había en los baños, y también se pintó el interior y exterior, se hicieron rozas y trabajos de iluminación. En las próximas semanas se cambiarán los canalones y se mejorará la accesibildiad a los locales de actividades extraescolares. En la escola Infantil Galiña Azul se retocaron y pintaron las aulas y se incorporaron murales artísticos en algunas. Con respecto a las críticas del PSOE por la falta de limpieza en el colegio de A Torre, asegura que ésta se realiza justo antes de comenzar el curso, cuando acaban los trabajos, como el de armarios y estanterías en este colegio. Dice que el PSOE desconoce el funcionamiento de los centros y le anima a que critique la discriminación de la Xunta con Bueu ya que no está en su orden de preferencia de inversiones y las familias de Bueu se merecen esas reformas que la Xunta les niega.