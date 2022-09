La guerra de la resina en O Gatañal

¡Qué no se puede ir a pillar, caramba!. Para próximas ediciones, la organización de la Romaría de Darbo y la comisión de Fiestas de San Martiño, en Moaña, se pondrán de acuerdo para que en el programa de fiestas figure como invitada la Guardia Civil. Es que el martes estaban esperando a los romeros en la Cruz do Castro y en el Gatañal. Y claro, alguno, o muchos, caían, como no van a caer. Y claro, que sepan ustedes que es como ánimo ejemplarizante, que no se alberga ningún afán recaudatorio, ni se dan medallas o puntos por estas cuestiones. Que eso, que no nos quieren dejar respirar. En cuanto ven que no los pasamos un poco bien, ahí están.

La ermeloíta y sus poderes

Tal vez, y digo solo tal vez, el mineral ese que encontraron en Moaña, al que se puso el nombre de Ermeloíta, nos sirva algún día para pasar desapercibidos ante esos controles “aleatorios” de la Guardia Civil. Digo yo que algún poder tiene que tener, como la piedra esa que mantiene a raya a Superman

La guerra de la resina

El lío que hay con la resina o con el líquido empleado en limpiar la resina del pabellón de O Gatañal. Está visto que hay una guerra no declarada todavía entre la empresa que la instaló y los gobernantes, apoyados el Frigo.