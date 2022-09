El gobierno cierra un local del ocio nocturno y sanciona a varios por el incumplimiento de horarios

La situación de alerta nocturna que vive Cangas, con múltiples peleas callejeras y consumo de cocaína que de detecta en las urgencias del Punto de Atención continuidad de Cangas (PAC) obliga a la alcaldesa Victoria Portas a convocar al sector, al que dice que no hay que criminalizar. También asegura que hay comportamientos que son competencia de los progenitores, ya que hay edades y horarios que no son incompatibles en absoluto.

La regidora local ya adelantó que hay un establecimiento sobre el que pesa una orden de cierre y que se sancionó a varios por el incumplimiento de horarios. Señala que es cierto que tras el COVID, los adolescentes salen con la intención de recuperar un tiempo perdido. También se detectó desde el gobierno local, a través de la Policía Local, que hay determinados anuncios, que aunque no son ilegales, incitan al consumo de alcohol, como puede ser el de “¡Un chupito a un euro!” . “Nos encontramos muchos domingos con jóvenes ,que están esperando a coger el primer barco del transporte de ría para regresar a Vigo, en unas condiciones lamentable. En muchas ocasiones los tenemos que invitar a que bajen de determinado sitios porque su vida corre cierto peligro. Y en el recorrido que hay entre la zona de la movida hasta llegar a la estación marítima nos encontramos con papeleras y aspersores rotos”, manifiesta la alcaldesa de Cangas. Victoria Portas afirma que su intención es hablar no solo con el sector del ocio nocturno, sino con educadores y técnicos municipales que conocen bien esta problemática que, es cierto que aumentó en los últimos meses. Cangas dispone de un técnico de CIM y un y técnico en adicciones, “de los que tenemos que recoger información, como también de la Policía Local y de la Guardia Civil de Cangas”. Llama poderosamente la atención la edad de los jóvenes que llegan a urgencias con heridas por haberse peleado o con problemas por consumo de drogas, sobre todo cocaína, como señalaba en su carta pública el médico de urgencias de Cangas. “ No todo es represión, también tiene que haber educación”, manifiesta la alcaldesa que abre una vía de diálogo con todas las partes para tratar de reconducir una situación que se puede escapar de las manos y en la que los padres tienen que participar. Portas espera comenzar ya esta semana una ronda de conversaciones con técnicos.