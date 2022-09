Cangas y Moaña rechazan todas las peticiones de revisión de precios presentadas por las empresas

Las empresas que ejecutaron las obras de nueva capa de rodadura en Cangas y asfaltados en Moaña, dentro del Plan Concellos 2021, además de una de las que realizó los trabajos de cambio del alumbrado público a Led en Moaña presentaron en sendos concellos reclamaciones de revisión de precios. Todas ellas fueron rechazadas por los gobiernos de Cangas y de Moaña, porque no se ajustaban a lo que figura en el real de decreto de medidas urgentes porla guerra de Ucrania y la resolución de la Vicepresidencia rimera y Consellería de Presidencia, Xustiza y Turismo, que amplía el ámbito de amplicación. A estas empresa se le une la que en Cangas construyó el Camino Real, que fue tamibén rechazada por extemporántea.

De momento, los gobiernos muncipales de Cangas y Moaña no tuvieron que hacer frente a ninguna de las reclamaciones de revisión de empresas presentadas por empresas con obras ya ejecutadas. Y fue así, porque no reunían los requisitos exigidos. Pero el temor que hay en ambos gobiernos locales es que tarden o temprano llegarán reclamaciones a las que los Concellos tengan que atender, con todo lo que eso supone, porque, como señala el concejal de Urbanismo del Concello de Moaña, Odilo Barreiro (BNG), jurídicamente no hay recurrido ninguno. Basta ver si la empresa cumple o no los requisitos exigidos en le real decreto. Cangas, no descarta acudir a los tribunales de justicial, aunque dependerá de la opinión de sus asesores jurídicos.

Odilo Barreiro echa de menos que ni por parte de la Federación Galega de Muncipios y Provincias (Fegamp) ni tampoco por la Federación Española de Municios y Provincial (FEMP) hubiera una queja al respecto de estas medidas, que se adoptaron mediante real decreto. No hubo ninguna desaprobación oficial ante otro ataque a la administración muncipal, que ya tuvo que afrontar los gastos del COVID y a la que le es casi imposible acceder a los ayudas Next Generation de la Unión Europea.

Y si bien ahora mismo los concellos como Cangas y Moaña fueron regateando las revisiones de precios por extemporáneas, saben que van a llegar aquellas reclamaciones que se ajusten a los estipulado en el Real Decreto. Los concejales de Facenda y Urbanismo y Medioambinete del Concello de Cangas y Moaña, Mariano Abalo y Odilo Barreiro, respectivamente, señalan que lo peor está por llegar. Se recuerda que la mayoría de las inversiones de estos concellos se canalizan a través de los Planes Concellos de la Diputación. Y se teme lo peor. Porque se pueden estar licitando ahora proyectos que se realizaron hace 5 o 6 meses, por lo que las reclamaciones surgirán.

Odilo Barreiro afirma que el real decreto y la ampliación de la Xunta son un abuso porque las revisiones de precios alterar unos presupuestos municipales en los que hay un esfuerzo para equilibarlos al máximo. Así que no se entiende la razón por la que nadie contó con los Concellos para poner en marcha esta medida. La solucion para esta alteración de precios bien podría pasar por abrir desde el Estado una línea de crédito que atienda las revisiones de precios que son consecuencia de la guerra de Ucrania.

“Es una bajada de pantalones y un abuso”

Para Odilo Barreiro, el real decreto que regula polémica revisión se trata de una bajada de pantalones ante las empresas, que en absoluto se pensó en el perjuicio que suponía la medida para las depauperadas arcas municipales y que perjudicará a unos concellos que tenían no solo equilibrados sus presupuestos, sino que dañan las economías de los Concellos que tras el plan de ajuste tienen sus cuentas saneadas. Cangas ya hace meses que salió del plan de ajuste.

Peligro a que las empresas no ejecuten las obras

La Xunta de Galicia en su resolución que amplia el ámbito de aplicación del real decreto señal que “los contratos públicos, especialmente lo contratos de obra, están afectados por la inestabilidad y volatilidad de los mercados, por definición, previsiblemente, que hace que los costes que tienen que asumir los contratistas para poder ejecutar el contrato sean mucho más elevados de los que sería previsible y que pueden exceder en mucho los límites del principio de riesgo en ventura del contratista que rige la contratación pública. Existe el riesgo de que se pueda denunciar a la ejecución del contrato”.