“The Jokers” y “Code Blue” en Cangas

La sala Salason de Cangas sigue en la lucha para mantener la programación de conciertos en Cangas y en cartel tiene ya la actuación de dos bandas como “The Jokers” y “Code Blue”.

Este viernes, a las 21:30 horas y con una entrada de 12 euros, lo hará la banda de Liverpool, “The Jokers”, que ha conquistado una gran legión de fans en su país y ahora quieren seguir arrasando ante el público ibérico. En Salason presentarán su último álbum “Rock & roll Bones”. En este trabajo siguen apreciándose las influencias de The Who, AC/DC, Free, Aerosmith o Rolling Stones. “The Jokers” es una banda que domina el directo y no deja al público indiferente.

Por su parte “Code Blue” actúa el domingo 11, a las 21:00 horas, con una entrada de venta anticipada de 13 euros y de 15 en taquilla. La banda se formó en Estados Unidos, en Los Ángeles,, liderada por un exmiembro de uno de los incipientes The Motels y exnovio de Martha Davis, Dean Chamberlain. Por aquel entonces la banda se llamaba Skin y llamó la atención de la Warner. Tras cambiar su nombre al actual Code Blue, decidió publicarles un disco, incluso les colocó un productor, Nigel Gray, que había trabajado con The Police. Gray decide finalmente grabar el disco en Inglaterra, en su país natal. Eso llevó aparejada la deserción del bajista Michael Ostendorf y la llegada a la banda de Roxy Music. Con la aportación en la batería del ex Mundcrutch, Randall Marsh, se publicó el disco que inscribía en la histporia d ela música el nombre de esta banda. Code Blue llegó a publicar un segundo disco, en una independiente en Estados Unidos, sin éxito comercial pero con mucha repercusión en los círculos más culturetas de la escena musical española de 1980.

De todo esto hace 42 años y ahora llegan a España por primera vez para tocar juntos Dean y Gary, con Dave Ruffy en la batería.