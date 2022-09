El fin de la odisea de aparcar

La imagen es de hace solo unos días, en plena efervescencia del Cristo, con los aparcamientos saturados y con algún conductor improvisando dónde estacionar. Una imagen que parece no se repetirá, con Cangas volviendo a la normalidad del otoño.

Xosé Leal, sucesor designado en Bueu

Con cuatro victorias consecutivas en las urnas (tres con mayoría absoluta y la última con mayoría simple) y la confirmación de que volverá a ser el cabeza de lista del BNG en Bueu, pocos piensan en un relevo a corto plazo para Félix Juncal. Ni siquiera él mismo, aunque sí es cierto que en un acto público hace escasos días ya dejó caer quién podría ser su sucesor. No es otro que su fiel escudero Xosé Leal, del que glosó su carácter polifacético en el gobierno local y bromeó con que de todos los palos que toca el edil aún no había asumido el de alcalde. “Porque no llegó su momento”, señaló Juncal, antes de añadir que “todo se andará”. Apúntenselo, porque igual hay que rescatar estas palabras en el futuro.

Darbo deja a Cangas sin gente ni cobertura

Tras las Festas do Cristo para disfrute de locales y turistas, llega uno de los momentos del año más esperados en Cangas. Todo el municipio se paralizará con la Romería de Darbo, una celebración que deja las calles del centro como si de un episodio de The Walking Dead se tratase. Ayer, quizás como anticipo de esa desconexión, el municipio tuvo problemas de cobertura móvil. Y es que todo parece estar centrado en Darbo.