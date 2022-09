El COVID repunta de forma ligera en Cangas y Moaña, aunque no pasa de los 40 casos en la comarca

Con el inicio del curso escolar a las puertas y la nueva campaña de la cuarta dosis de vacunación contra el COVID también, vuelve a mirarse con cierta preocupación al mapa de contagios del coronavirus, si bien la incidencia del virus sigue muy baja en la comarca y los caos que se registran no llegan al medio centenar.

De todas formas, en Cangas y de Moaña se ha producido un ligero repunte en el balance a 14 días, con 15 positivos en Cangas y 13 en Moaña, cuando en las últimas semanas estaban en la franja de menos de 9 casos. Cangas vuelve a las cifras de mediados de agosto y Moaña deja ese bienestar de menos de 9 casos en el que permanecía desde el día 9. Por lo que respecta a Bueu se mantiene con menos de 9. En el balance de caosos en los últimos 7 días, los tres municipios sí figuran con menos de 9 casos.

Por otra parte desde la Asociación galega de familiares e usuarios de residencias de mayores Vellez Digna, solicitan que se normalicen las visitas a las residencias, único lugar en donde se mantienen las restricciones. Entienden que se vulneran los derechos de los familiares y usuarios a verse con normalidad.

El moañés Xosé Bernárdez Solla, portavoz de Vellez Digna, asegura que las restricciones se mantienen contra toda lógica “porque a día de hoy cuando aparece un brote de COVID en una residencia, se hacen test a los que muestran síntomas y se mantienen apartados de los demás, permitiendo en cambio que los positivos asintomáticos (que no se detectan porque no se hacen cribados masivos) sigan en contacto con los negativos y es un acto de cinismo limitar en esa circunstancias el acceso a los familiares”. Exige el acceso sin cita previa y sin límite de tiempo como antes de la pandemia, adoptando, eso sí, medidas preventivas, pero sin más limitaciones.. Añade que la actual normativa deja en manos de las residencias la organización de las visitas y cada un la interpreta como le conviene. Unas permiten media hora, otras una, “cuando hay familias que deben recorrer dos horas en coche para una visita de solo 30 minutos”.. Considera que detrás de esta situación no está la intención de defender a los residentes ante el COVID, si no el interés de las residencias de que los familiares vayan poco y no hagan visitas sorpresa para no ver cómo los tratan y, en consecuencia, no denuncien.