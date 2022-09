La casa de Matilde Bares no pasa desapercibida

Atendiendo al artículo publicado en el Faro de Vigo el 31 de julio de 2022, se dan a conocer los trámites que el concello estuvo realizando sobre la casa de Matilde Bares. Esta noticia, recoge que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no admite dicha propiedad en su catálogo, alegando que no existen elementos suficientes en la edificación para ser catalogada como tal. Por otra parte, se informa que no se conocen los aspectos del interior de la vivienda y se reconoce la gran labor de la maestra Matilde Bares en la localidad , a nivel educativo y cultura. Así mismo, Tempos Arqueólogos y el COAG aseguran que tienen suficientes elementos para evitar su pérdida irreparable.

Nosotros carecemos de estudios arquitectónicos y no ponemos en duda el informe redactado desde la Consellería, pero si nos surgen dudas sobre dicho tema ante el concello. ¿Por qué el concello no adjuntó en el informe el estado del interior de la casa cuando ya ellos mismos habían visitado sus estancias y reconocieron su buen estado? Para la gran mayoría de los habitantes de Bueu, así como aquellas personas que visitan nuestro pueblo, la casa no pasa desapercibida. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hizo para merecer una placa? ¿Por qué es importante? Estas, son preguntas que se hacen muchas personas cuando pasan por delante de la casa. Para los que vivimos en Bueu, es “la casa de Matilde Bares”. Incluso los más pequeños del pueblo conocen su historia gracias a la conmemoración del 8 de Marzo, acudiendo desde los centros escolares a conocer la importancia y el legado que dejó Matilde Bares en nuestra localidad, en una época donde la enseñanza y la cultura no llegaba a todos los hogares, pero gracias a esta mujer, se suplieron muchas de esas carencias. La historia reciente del concello de Bueu da muestra de su importancia. Existe una calle con su nombre, un premio literario, así como, se incluye su labor en la edición de un libro sobre la importancia de las mujeres gallegas. Teniendo encima de la mesa toda esta información, este gobierno local sigue sin reconocer la importancia que tiene para el pueblo esta edificación, mostrando un pasotismo por dejar laguindecer la poca edificación “histórica” de nuestra localidad, valiéndose más de un informe exterior al pueblo que del propio pueblo. ¿Acaso son los de fuera los que votan? ¿Conocen los de fuera su labor? En las últimas semanas, se dio a conocer que el Concello había gastado 150.000€ en la compra de terrenos para el disfrute de las autocaravanas de turismo. ¿Es más importante la compra de terrenos para turismo, que una propiedad llena de historia? Esta es una propiedad que se puede comprar a través del Plan de Concellos y convertir en uso público para toda la ciudadanía, puesto que tratándose de Matildes Bares una maestra, convertir su casa en la SEDE DE (la cual se encuentra justo enfrente) sería todo un orgullo. ¿Por qué no invertir en esta propiedad y ahorrar el alquiler de dichas oficinas? Alcalde, el querer es poder. (*) Vecina de Bueu y promotora de la recogida de firmas para salvar la casa de Matilde Bares