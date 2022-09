Barreiro alude al caso de Jane Fonda para criticar “la sanidad a la que nos quiere llevar la Xunta”

Los vecinos de Moaña están decididos a llegar hasta el final para que la Xunta mejore la sanidad pública y ayer cumplieron 39 domingos consecutivos de concentraciones ante la Casa do Mar, que no van a abandonar porque, tal y como señalaron los representantes del Concello y la Plataforma da Sanidade Pública, por el momento, lo que tienen son solo promesas sobre las obras para que vuelvan las urgencias y para cubrir la plantilla de médicos. El teniente de alcalde Odilo Barreiro, intervino como alcalde en funciones en representación de Leticia Santos -de vacaciones por unos días- y dijo que gracias a estas concentraciones, manifestaciones, marchas y encierros, el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, acudió a Moaña y se comprometió a que las urgencias volvieran a la Casa do mar -siguen en Cangas desde la pandemia- y a completar la plantilla de vacantes médicos. Con el apoyo de los vecinos coreando “Coa nosa saúde non se xoga” insistió, insistió en que solo son promesas “que aunque le creemos, tenemos que estar expectantes para que las promesas se concreten en hechos, la plantilla quede cubierta y las urgencias regresen”, así como que se refuercen las ambulancias con un tercer vehículo que desde el Sergas siguen negando.

Odilo Barreiro aludió a la triste noticia” de una actriz de Hollywood -en alusión a Jane Fonda- que confesó que padecía cáncer, que estaba esperanzada porque tenía un 80% de recuperación y reconocía que tenía un seguro médico privado que le permitía acceder a los tratamientos que precisaba, pero se lamentaba que mucha población en Estados Unidos no lo tenía y estaba condenada a morir: “Es el tipo de sanidad a la que nos llevan las políticas de la Xunta, una sanidad en la que se mercantiliza nuestra salud. Y por eso no vamos a pasar porque tenemos una sanidad universal y gratuita para todos y vamos a seguir disfrutándola con la fuerza del pueblo”. Justificó que si seguían con las concentraciones era porque Moaña es un pueblo responsable y que luchaba no solo para conseguir la mejora de la Atención Primaria aquí, sino en todo el país para que haya una sanidad universal y gratuita. Terminó diciendo que las concentraciones van a seguir hasta que un domingo se llegue a la Casa do Mar y tenga las puertas abiertas. Ferral anima a los pacientes a presentar reclamaciones Por parte de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública intervino su portavoz Gabriel Ferral, tras la marcha de Concha Trigo. Ferral animó a la gente a reclamar, como hizo un particular, por la falta de ambulancias y que se deriven a los pacientes de Moaña para ser atendidos en las urgencias de Cangas “cuando aquí solo había 3 personas delante y allá 20”. Como Barreiro animó a seguir en las concentraciones mientras no haya confirmación del inicio de las obras de adaptación de la Casa do Mar para que vuelvan la urgencias, como se comprometió el gerente. Barreiro informó a los presentes que desde la Plataforma SOS Galicia se están recogiendo firmas para desarrollar una Iniciativa Legislativa Popular para revitalizar los mecanismos de la Atención Primaria y que era importante firmar porque en función de esa respuesta de la iniciativa, “los que gobiernan van a saber la fuerza del pueblo gallego en la defensa de la sanidad pública”. El teniente de alcalde convocó a los vecinos a concentrarse el próximo domingo con la esperanza de que puedan transmitirles que las obras están en marcha.