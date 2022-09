Sigue sin aparecer el dueño del perro que apareció muerto en el muelle

A media tarde, seguía sin saberse nada del propietario del perro que apareció ahogado en el muelle de Cangas con un peso de 5 kilogramos colgado de su cuello. La Policía Local volvió al domicilio del propietario del animal y buscó en varios establecimientos públicos de O Hío, sin encontrarlo. Hizo esta operación varias veces y no logró dar con su paradero. Hay que recordar que el perro, un Podenco Portugués, tenía microchip, que fue lo que permitió saber quién era su dueño. Y mientras la Policía Local y también la Guardia Civil tratan de dar con el paradero de este vecino de O Hío, en Cangas se abrían todas las especulaciones posibles. La gente en la calle no se explica que no apareciera el dueño del perro, salvo que se encontrara de vacaciones, algo que parece descartado, porque la noticia de lo sucedido llegó a sus más cercanos. La Policía Local insiste en que solo quiere saber la versión del propietario, que en absoluto se le tiene ya como culpable.