El dueño del muro en donde una ambulancia quedó atrancada asegura que no es culpable

El vecino de A Guía, en Moaña y propietario del cierre del que vecinos aseguras que impidió el viernes el paso de una ambulancia por el camiño da Carballeira, hasta una csa para recoger a una persona con un infarto, que finalmente falleció, asegura que es falso que el Concello y los vecinos intentaran negociar con él para un posible arreglo de la entrada. Los vecinos insistían, tras lo ocurrido con la ambulancia, que era necesario retirar la zona más ancha de la parte baja del muro, para hacer más accesible este paso, por donde ha quedado demostrado que pueden quedar atrancadas ambulancias, como este viernes, como también los vehículos de bomberos. Los técnicos de la ambulancia tuvieron que acudir a pie hasta la casa para recoger al hombre. Los vecinos recordaban que algunos residentes ya se habían dirigido en varias ocasiones al Concello para que trataran de convencer al propietario del muro de que permita ganar espacio.

El propietario Aurelio Freire Piñeiro asegura ni el Concello ni vecinos mediaron con él, “nada más lejos de la realidad”, dice que fue él quien habló con una portavoz de la Asociación de vecinos “Nova Meira”, Alicia López, para buscar una solución. Añade que lo que transmitió “como es lógico”, es que como propietario “cedería el terreno pero o la Asociación o el Concello o los vecinos se harían cargo de los gastos de la obra”.

Recuerda el propietario que él compró el terreno y el muro tal cual está en la actualidad, a un familiar de los que ahora piden la ampliación.

Insiste en que no es culpable de las desgracias que ocurren en este camino, y que a su entender los responsables están en el Concello, que tenían que visitar más para saber los problemas de los ciudadanos y justificar así sus sueldos como cargos públicos, para que este tipo de situaciones no pasen y no haya amenazas.

Aurelio Freire ya vivió hace unos años un duro enrentamiento con el Concello cuando unas obras de pavimentación dejaron las arquetas bloqueadas y al llover se anegaba su finca, por lo que colocó unas piedras para desviar el agua, por las que recibió un expediente municipal de sanción económica. El vecino asegura que las arquetas siguen igual.