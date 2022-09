Un muro impide a la ambulancia llegar a un domicilio con una urgencia en A Guía

El muro de una vivienda impidió a la ambulancia medicalizada realizar un giro para acudir a una urgencia médica ayer por la tarde, alrededor de las 18.00 horas, en el barrio moañés de A Guía. El vehículo de emergencias quedó bloqueado y los servicios médicos tuvieron que acudir corriendo a la casa de la urgencia y trasladar al varón atendido por la carretera haciendo uso de las ruedas de la camilla. Se temía que pudiera tratarse de un infarto, al contar con dolor fuerte en una pierna y lo trasladaron a un centro médico consciente.

Los vecinos aseguran que no es la primera vez que pasa y reclaman actuaciones para retirar la zona más ancha de la parte baja del muro. Alegan que las ambulancias medicalizadas e incluso los camiones de bomberos no pueden tomar la curva en un vial conocido como Camiño da Carballeira, en la Baixada ao Cocho, lo que impidió la correcta actuación en emergencias médicas e incluso en un incendio previo.

Algunos residentes en el vial se dirigieron al Concello en varias ocasiones para instarles a que traten de convencer al propietario del muro de que permita ganar espacio en esa curva. Ayer hasta la zona se desplazaron también agentes de la Policía Local.

La alcaldesa, Leticia Santos, lamentó ayer la situación y alertó de que no es el único vial en el que puede ocurrir esto, “pues hasta que aprobamos el PXOM el ancho de los caminos no estaba bien definido y los propietarios no tienen la obligación de retranquear hasta que realicen obras”, aunque recordó que estas cesiones se pueden hacer de forma voluntaria.