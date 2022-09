“De Malasaña solo quedó el decorado; si alguien sabe dónde está su espíritu, que avise”

Las Festas do Cristo de Cangas llegan a su fin y lo hacen con una banda de culto de la escena underground española, Sex Museum, que hoy demostrará sobre el escenario de Ojea (23:00 horas) cómo el rock sigue siendo su estilo de vida y que 33 años en la carretera no son nada. Será después de la verbena con Kamelot y Oquestra Marazul y el espectáculo de Píscore en Eirado do Costal (19:30 horas) con “Concerto con Fusión”. La mítica banda de Malasaña es fiel a sus raíces, a la música independiente. Tal y como señala Fernando Pardo -guitarra-.les gusta llegar a tocar a un pueblo y juntarse con gente que “mola, que tiene una visión del mundo y una manera de disfrutar d e la vida como la nuestra”. Irradian un sentimiento de unidad, no solo por los lazos familiares que les unen.

–¿Es la primera vez que tocan en Cangas? –Es posible que hayamos tocado alguna vez, y si no con alguna de nuestras bandas hermanas. –¿Cuál es el secreto para mantenerse más de 30 años sobre los escenarios? –Imagino que cada banda que lleve tanto tiempo tendrá el suyo, el nuestro es que nos gusta tocar más que ninguna otra cosa, y que a base de dar vueltas por el mundo y conocer un montón de gente, acabas conociéndote bien a ti mismo y lo que te gusta. Se podría resumir en que nos encanta esta forma de vida, para mi es la mejor. Si volviera a nacer, repetiría. –¿Cómo llevaron la pandemia y no poder hacer música en directo? –Fatal, nos dimos cuenta de lo expuestos que estábamos los músicos, por mucho que creyéramos que podíamos anticiparnos a cualquier cambio, como habíamos hecho durante décadas. Sin salas de conciertos y contacto con el público los grupos como nosotros no somos nada. Personalmente no acabo de ver la solución en el streaming o el contacto con tú público por medio de las redes sociales. Nosotros dependemos en un porcentaje altísimo de los conciertos y la pandemia nos atacó donde más dolía. Al final iban a tener razón los que nos insistían en que nos buscáramos un trabajo serio (risas…). –¿Qué es volver frente a frente con el público? –Como volver a respirar después de llevar demasiado rato bajo el agua. –¿Qué quedó de Malasaña? –El decorado; la gente y el espíritu que hizo del barrio algo excitante y diferente prácticamente han desaparecido. Fue algo excepcional que duró lo que duró, pero ya pasó. Ahora ese espíritu estará en otro sitio y si alguien sabe dónde es, que avise. –¿Cómo llevan lo de ser considerados un grupo de culto dentro de la escena independiente, underground? –Bastante bien, es una escena muy divertida y llena de gente interesante, autentica, así cada vez que llegamos a tocar a un pueblo o una ciudad nos juntamos directamente con gente que mola, que tiene una visión del mundo y una forma de disfrutar de la vida parecidas a las nuestras. No perdemos demasiado el tiempo con las cosas o la gente que no nos gusta. Además, al ser una escena que no depende de modas ni del negocio musical, es más sencillo ir a nuestra bola y eso nos da libertad total para hacer lo que queremos a nuestra manera, sin presiones. Nos gustan los caminos poco transitados, lejos del mundo de las “celebrities”, las modas del momento o los líderes de opinión y afortunadamente en el mundo de la cultura alternativa hay pocos gilipollas. –La banda es familiar. Forma parte su hermano y su mujer ¿la hace, si cabe, más entrañable y duradera? –Si, definitivamente, ese es para nosotros el pegamento que ha hecho que duremos tanto y sigamos llevando todo con pocas tensiones. Además, entre nosotros hay un sentimiento de unidad, más allá del éxito o el dinero, que no es habitual en otras bandas que lleven tanto tiempo juntos. –¿Cómo hace en su caso para estar en proyectos paralelos como con Corizonas y Los Coronas? –Si te organizas no es tan complicado. Una de las cosas que debe saber cualquiera aspirante a músico que quiera tocar con varias bandas a la vez, es que es necesario organizarse de una manera casi milimétrica, dejando muy poco al azar. Saber llevar bien la agenda es casi tan importante como saber tocar bien las canciones. También ayuda el que la música sea mi pasión, como músico y como fan, es mi ocio y mi negocio, medicina para el cuerpo y el alma; es como un plato que rebaño con ansia.