Sin localizar el dueño del perro que apareció ahogado con un peso en el muelle de Cangas

Cuando ya quedaban pocos minutos para las 20.00 horas de ayer, la Policía Local ni la Guardia Civil habían logrado dar con el propietario del perro que apareció flotando en el muelle de Cangas con un peso de piedra de unos 5 kilogramos colgado de su cuello. Se trata de un Podenco Portugués La Policía Local pudo comprobar que el animal tenía microchip y que, por lo tanto, a través de él se llegaría fácilmente al propietario. Y efectivamente, no costó mucho saber de quién era el perro. Su dueño es un vecino de O Hío y hasta su domicilio fueron en varias ocasiones la Policía Local de Cangas. Pero allí no estaban y los vecinos no sabían nada. La investigación de Policía Local y Guardia Civil se centran en el propietario, pero no porque tengan que se él el autor de semejante barbaridad, sino para preguntarle si sabía lo que había sucedido con su perro y saber cuál era su versión. En la comisaría de la Policía Local no se puso ninguna denuncia por la desaparición del perro.

El animal estaba en el muelle ahogado a la altura de la nave de rederas y fueron vecinos de Cangas los que lo trajeron hasta tierra, además de dar aviso a la Policía Local de este macabro hallazgo. La imagen era brutal y era la que se ofrecía en un día más de las fiestas del Cristo de Cangas. Desde la Policía Local, a través de su jefe Alberto Agulla, se asegura que la investigación continuará hasta saber quién fue el o los responsables de semejante atrocidad, con la intención de que pase a disposición judicial. Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que se enteró en Donón cuando ya el reloj marcaba las 13.30 (el perro fue hallado ahogado sobre las 11.00 horas), mostraba su horror con este hecho. Aseguraba la regidora local que “no podemos permanecer impasibles ante dicha situación. Por lo que desde el Concello queremos denuncia rete brutal caso de maltrato animal, y que de una vez por todas este tipo de actuación tenga el castigo que se merece, ejemplarizante por su carácter criminal. Animamos a los vecinos a que si son testigos de un caso de maltrato animal lo denuncien”, manifiesta la alcaldesa de Cangas.