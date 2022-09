La Xunta defiende el canon y revela que O Morrazo paga a Vigo 2,7 millones por el agua de Eiras

Infraestruturas no se deja amilanar por la conjura de los alcaldes del área metropolitana que se sirven del agua de Vigo, entre ellos los de Cangas y de Moaña. A la petición, expresada con especial énfasis por la regidora local de Moaña, Leticia Santos, de que la Xunta destine el canon del agua que pagan los concellos para las captaciones locales y no depender tanto del embalse de Eiras que, en el caso de Moaña alcanza el 65%, contesta con datos de lo que los Concellos abonan a Vigo por el agua que reciben. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, también se manifestaba en el mismo sentido que su homóloga de Moaña para que revirtiera el canon del agua a los Concellos y criticaba que Augas de Galicia no invertía en obras en el municipio.

En su réplica, la consellería que dirige Ethel Vázquez utiliza datos del dinero que los Concellos pagan a Vigo por el suministro de agua. En total, cerca de 11 millones de euros anuales, de los que Moaña paga 707.837 euros y Cangas, 2.054.694. Y pone un ejemplo: Moaña paga 230.000 euros al año por el canon del agua y desde 2012 la Xunta recaudó menos de 2,5 millones de euros por este concepto, cuando la inversión autonómica en este municipio superó los 8 millones. De hecho, las obras acometidas por la Xunta para el abastecimiento de O Morrazo supusieron una inversión de más de 6,8 millones y son hoy la mayor garantía de abastecimiento que tienen los municipios de la península. “Si hay riesgo para el abastecimiento de Cangas y Moaña no es porque la Xunta no haga obras, es porque el Concello de Vigo no destina lo que recauda a mejorar la potabilizadora, que no puede tratar el agua cuando el embalse baja del 40%”.

La Consellería de Infraestruturas señala que el canon del agua es una tasa ambiental prevista en toda la legislación sectorial a nivel europeo, estatal y gallego. Recuerda que con ella se grava el impacto que tiene en el medio el consumo de agua, como un recurso limitado y fundamental para la vida. “En el caso de Galicia, su importe está entre los más bajos de los aplicados por las autonomías. Su recaudación permite a Augas de Galicia ejercer sus competencias de preservación del dominio público hidráulico, luchando contra los vertidos, limpiando los ríos o realizando su labor de planificación y además, ayuda a los concellos en sus competencia de depuración, saneamiento y abastecimiento. En todo caso, el destinado por la Xunta a apoyar a los concellos en sus competencias es muy superior al recaudado por el canon del agua. Hay que tener en cuenta que los concellos, por su cuenta, también recaudan tasas municipales por el saneamiento, el abastecimiento y la depuración y su deber es destinar esas tasas a mantener los sistemas en buen estado, sin fugas y sin vertidos”, aclara la Consellería de Infraestruturas.

Desde la Xunta se asegura que el agua de abastecimiento que reciben los concellos de Moaña y Cangas procedente del embalse de Eiras y se trata en la potabilizadora de O Casal, a través de un sistema gestionado por el Concello de Vigo. Eiras es el mayor embalse de la demarcación Galicia-Costa y es, además, el que tiene más agua embalsada. Sin embargo, la potabilizadora del Casal no puede tratar ese agua cuando el embalse está por debajo del 40%, algo que puede pasar el próximo otoño si no llueve lo suficiente y persiste la sequía, señala la Consellería de Infraestruturas.

ETAP do Casal

En esta réplica a esa reunión de alcaldes del área de Vigo encabezada por el regidor olívico, Abel Caballero (PSOE), donde se criticó a la Xunta por su apatía en la lucha contra la sequía, Infrastruturas deja claro que Moaña paga cada año 700.000 euros a Vigo por servirle el agua; Cangas le paga 2 millones de euros, “mucho más de lo que recauda la Xunta por el canon. Así lo deben exigir los Concellos de O Morrazo a cambio de lo que pagan y que Vigo le suministre agua en cantidad y calidad arreglando la ETAP del Casal con el dinero que paga O Morrazo y el resto de concellos del área metropolitana que se sirven de Eiras. Lo que no puede ser es que haya agua embalsada y exista un riesgo de abastecimiento en toda el área. Este riesgo no va a desaparecer aunque la Xunta de Galicia realice obras en Cangas y en Moaña porque hay agua, está en Vigo y el problema es que la ETAP no la puede tratar”, advierte la consellería que dirige Ethel Vázquez.