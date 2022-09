Unas Xornadas para vestir con traje gallego

La Sala Amalia Domínguez Búa de Bueu acogió ayer la inauguración de la exposición de traje tradicional gallego con la que se abrieron las IV Xornadas Etnográficas do Morrazo. Se desarrollan hasta el día 10 con actividades en los tres concellos. La lluvia obliga a trasladar la Mostra del domingo en Cangas al auditorio

Los trajes tradicionales gallegos que desde ayer y hasta el domingo se pueden visitar en la Sala Amalia Domínguez Búa de Bueu, forman parte de la colección personal de las dos personas que componen “AdobiArte”, Nuria Gesteira y Fernando Álvarez. Son trajes que han ido recopilando a lo largo de más de veinte años. Ambos regentan este establecimiento de Ponteareas, dedicado a la cultura gallega en todos sus ámbitos, tal y como destaca Miguel Sotelo, responsable de la Asociación Cultural Peis d´hos, que organiza las Xornadas con el apoyo de la Mancomunidade do Morrazo.

Respecto a los trajes, son reproducciones de prendas originales realizadas por artesanos de reconocido prestigio en el sector, que han querido hacerlas de la manera más fiel posible, con algunas modificaciones para adaptarlas al gusto personal o por no encontrar un elemento exactamente igual al original. desde una familia de la comarca de O Condado hasta una joven bergantiñana, son ejemplos que se pueden ver en la exposición, en donde hay trajes variados, según la geografía, con elementos de transición o de uso más tardío por la aparición de nuevos tejidos gracias a la revolución industrial.

“AdobiArte” abre sus puertas en 2018 y, desde entonces, confeccionan traje tradicional gallego y dan asesoramiento, venden complementos para el mismo y completan la oferta con todo tipo de productos: artícuos de regalo, música, libros...todo en lengua gallega, y también instrumentos tradicionales y para música contemporánea.

Entre las actividades que desarrollan están exposiciones y charlas formativas sobre indumentarias y talleres sobre el folclore gallego.

Las Xornadas incluyen hoy una charla en el Concello de Moaña (20:30 horas) de Anxo Coya sobre “Ignacio Cerviño, o escultor do Cruceiro do Hío”. El sábado hay cantos tradicionais, populares y de taberna por los bares de Moaña, de 12:00 a 15:00 a cargo de Maravallada, Os Saljariteiros y Peis d´hos; y el domingo es el día grande con la Mostra Etnográfica en Cangas, lugar que la vio nacer. Pero debido a la lluvia, los actos previstos a las 20:30 horas en la avenida Castelao, se trasladan al Auditorio. Actúan las agrupaciones folclóricas Cantigas e Agarimos de Santiago y Trébede do Morrazo. Como novedad este año está prevista una Mostra de artesanía a lo largo de todo el día, en la rúa Méndez Núñez, aunque debido a la predicción de lluvia, la organización valora si la suspende o no.