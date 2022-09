La explosión en el cajero de una sucursal bancaria en O Hío no logró despertar al barrio de O Iglesario a pesar de su aparatosidad. Eran poco más de las 05.00 horas de ayer cuando se escuchó una fuerte explosión de origen desconocido. La gente salió tímida a las ventanas y a los portales de sus casas. Solo algunos dicen que vieron a un coche darse a la fuga, pero tampoco concretan la marca ni nadie se atreve a decir si era uno o varios los que habían reventado el cajero de la sucursal bancaria. Hubo más ruido y desperfectos que otra cosa. El dinero que había en el cajero quedó a salvo. La detonación hizo estragos en la cristalera y dañó el cajero automático, pero no alcanzó el propósito que perseguían los ladrones, que no era otro que hacerse con el dinero que pudiera haber.

Pero comentan los vecinos que quien o quienes perpetraron los hechos no debían estar bien informados si es que su objetivo era el dinero. Comentan que la oficina bancaria solo abre dos días a la semana y que muchas veces el cajero está fuera de servicio. Un vecino que vive en la casa de al lado sostiene que debió de ser el único que no se despertó con la explosión, que sí lo hicieron los vecinos que viven enfrente. Pero nadie llegó a ver nada. Solo un coche dándose a la fuga en una día que ya amanecía. Hubo un vecino al que no le despertó la explosión. Estaba ya levantado y preparado para ir a trabajar cuando escuchó un fuerte ruido. En principio pensó que se trataba de un accidente de coche y bajó por la carretera hasta la altura del aparcamiento publico de Iglesario, sito en las inmediaciones del atrio de la iglesia de O Hío. Desde allí ya comenzó a ver gente en la calle y a cuerpos y fuerzas de seguridad en la calle. Estaba la Guardia Civil de Cangas, la Policía Local y Protección Civil, después llegaron los bomberos y más tarde lo hicieron los Tedax (Técnicos Especialistas de Artefactos Explosivos) de la Guardia Civil. De la investigación se encarga la Policía Judicial, que también se presentó en el lugar. Al principio se pensó que se había alcanzado el objetivo y apoderado del dinero, después se comprobó que la explosión no había lastimado en absoluto la caja fuerte del cajero automático. La investigación no descarta nada, aunque todo parece que el objetivo fue conseguir dinero fácil. La imagen que ofrecía la sucursal bancaria era desoladora a primera hora de la mañana. Los cristales estaban rotos y esparcidos por el suelo y la maquinaria del cajero completamente dañada.