Portas reparte 100.000 euros a clubes deportivos y culpa a PP y PSOE de que no sean 148.000

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, confirma que en base al presupuesto prorrogado para el presente año, aprobaron las subvenciones nominativas a los 25 clubes deportivos del municipio por un importe de 100.000 euros, el mismo que en años anteriores. Los clubes subvencionados son Ánfora patinaxe, Alondras, Atletismo Morrazo, Atletismo Vila de Cangas, Baloncesto Defensores do Morrazo, Balonmán Cangas, Balonmán Luceros, Pombas do Morrazo, Ciclista Cangas, Cinania, Cruceiro do Hío, Rápido Bahía, Galerna, Náutico Cangas, Náutico Rodeira, Peña Ciclista Bike ou Non Vai, Piragüísmo Aldán, Remo Vila de Cangas. Sares TKD Cangas, Tenis Cangas, Master Morrazo, E.F.B. Cangas, Wind&Sup Liméns y Voleibol Maniotas.

La alcaldesa recuerda que en el borrador de presupuestos de 2022 iba una partida de 148.000 euros, pero no fue aprobado por los votos en contra del PSOE y del PP: “Igualmente seguiremos traballando para dar cobertura a todas as fichas e disciplinas do noso concellos”.