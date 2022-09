Portos insiste en que el convenio es la única vía para permitir la pesca de recreo en Moaña

No hay más posibilidad que la del convenio con el Concello para que Portos de Galicia autorice ampliar las zonas para la pesca recreativa en los muelles de Moaña (A Mosqueira, O Con y pasaje) que quedaron excluidos en el decreto portuario para regular la actividad Así lo trasladó la presidenta de Portos, Susana Lenguas, a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos; en una reunión ayer en Santiago, solicitada por la regidora, a la que asistieron el edil de Mobilidade, Rodrigo Currás; y los representantes de los pescadores Francisco Rodríguez y Manolo Nogueira, que el sábado día 20 volvieron a concentrarse para reclamar el uso de los muelles.

Lenguas reiteró la necesidad de adherirse al modelo de convenio firmado por la Xunta con otros municipios para el control de la pesca recreativa y que es la fórmula que permitiría desbloquear la situación en la que se encuentran los pescadores en este municipio y autorizar nuevas zonas para esta práctica en superficie en el dominio público portuario de la localidad.

La presidenta portuaria trasladó que ya son varios concellos los que se han adherido a este convenio, como el caso de Porto do Son, Ribeira, Malpica, A Laracha, Cervo o Muros, y que además lo hicieron sin problema a este tipo de acuerdo, con el que recela el Concello de Moaña. Ayer lo volvió a poner sobre la mesa, respecto a la problemática que genera a nivel competencial al trasladar al organismo municipal competencias “inasumibles” al estar en zona portuaria.

La presidenta de Portos destacó que el convenio, sin embargo, permite dar garantías a los pescadores recreativos, control de esta actividad, que es puramente vecinal y de ocio y no portuaria ni profesional. Durante el encuentro la representante del ejecutivo gallego clarificó dudas expuestas por el Concello sobre la cláusulas de esta fórmula para evitar errores o interpretaciones equivocadas.

Leticia Santos insistió en que hay matices del convenio que no se pueden cumplir por parte del Concello, como ya había expuesto en la carta remitida a Portos en la que había solicitado la entrevista, y como el hecho de que la Policía Local no puede ejercer la labores de control de esta pesca de recreo, ya que no es de su competencia por falta de cobertura de los seguros de los que dispone el Concello al no ser titular de estas zonas portuarias.

De todas formas, el Concello va a estudiar los convenios que Portos ha firmado con otros municipios para ampliar las zonas autorizadas en los muelles y que le serán remitidos por el ente público, tal y como señala la alcaldesa. Por ejemplo, el convenio de Malpica contempla una limitación horaria para ejercer la pesca en el muelle, de 21:00 a 06:00 todos los días; o en el caso de Muros, en donde solo se permite los fines de semana, desde las 18:00 horas del viernes a las 06:00 del lunes.

Lo cierto es que los pescadores de recreo de Moaña ya habían llegado a un acuerdo de uso del muelle (A Mosqueira, O Con y pasaje) con el sector productivo de los bateeiros, que establecía un horario de 15:00 a 06:00 para no interferir en sus trabajos, y cumplir una serie de condiciones como no acceder a las embarcaciones, no manipular cabos o estacionar fuera del recinto portuario. Con este acuerdo, al firma de un seguro y la declaración de responsabilidad, los pescadores entienden que Portos podría autorizar de forma directa la pesca de recreo en estos muelles, sin necesidad de convenio. Pero Portos ha dejado bien claro que la única posibilidad pasa por la firma de este convenio.

El decreto de 2021 de Portos para regular la pesca de recreo, que antes estaba prohibida en todos los muelles autonómicos aunque se realizaba igual, dejó 28 muelles libres para esta actividad, 79 tramificados y 15 no autorizados, entre ellos los de Moaña, Aldán y Beluso.

Bueu y Cangas junto a Meira y Domaio quedaron entre los permitidos tramificados, aunque con espacios inservibles para los pescadores. En los planos de Portos de Galicia Bueu sí que figura ya con convenio firmado con el Concello –cosa que ha extrañado– con una nueva zona permitida (marcada en azul), al norte de la lonja, en donde se permite la pesca en horario desde las 20:00 horas del viernes hasta las 06:00 del lunes. En Cangas solo se permite pescar en el frente desde la estación de autobuses hasta la alameda nueva; en Domaio en un pequeño tramo junto a la rampa; en Meira en la escollera de Samertolameu y en Moaña, en un pequeño tramo entre el aparcamiento del paseo y la zona del palco.