La fiesta llega a su ecuador

La segunda jornada del Festival “Así canta Cangas” volvió a llenar el Eirado do Costal. En este homenaje a Tucho Perete, la voz de Cangas se hizo fuerte frente a las melodías que se escuchaban en otros lares de la fiesta. El Eirado do Costal está tan estratégicamente situado que no solo es un magnífico auditorio al aire libre, sino que impide entrar el sonido de las tenaces atracciones de feriales, que son incombustibles al desaliento y a las órdenes dadas. Tal es así que el grupo Luar Na Lubre se quejó del mucho ruido procedente de ese lado de las fiestas llegaba hasta el escenario de la jaimas del recinto de Ojea, donde celebró su concierto. Que fue muy aplaudido o atrajo a mucho público. En el festival “Así canta Cangas” participaron ayer “Compás 21”, Coral Lestonnac, Coral Queixumes y Coral Areas Gordas. Presente, y en primera fila, la concejala de fiestas del Concello de Cangas, Aurora Prieto.

Para las 22.00 horas se daba a conocer HIT+Sarria y para hoy está previsto que regresen las verbenas a las fiestas del Cristo. Y no es una orquesta cualquiera la que está dispuesta a alegrarnos este triste día 1 de septiembre, cuando oficiosamente acaba el verano, es la afamada Orquesta Gran Parada. Habrá espectáculo “aínda que chova”.