As Xornadas Etnográficas do Morrazo (XEM) regresan desde hoxe cunha programación ao longo de dez días e que se repartirá polos concellos de Cangas, Moaña e Bueu. A organización corresponde novamente á Asociación Cultural Peis d’hos e conta co apoio da Mancomunidade do Morrazo.

Unha das datas sinaladas será a do domingo, coa Mostra Etnográfica, e que este ano regresa a Cangas. Será un acto no que participen as agrupacións Cantigas e Agarimos de Santiago e Trébede do Morrazo. A novidade é que se acompañará dunha mostra de artesanía, que se desenvolverá durante toda a xornada na rúa Méndez Núñez.

A programación inclúe unha exposición de traxe tradicional galego na sala Amalia Domínguez Búa (dende hoxe ata o domingo); unha charla do investigador Anxo Coya sobre Ignacio Cerviño e o Cruceiro do Hío (mañá no salón de plenos de Moaña, ás 20.30 h); un percorrido polos bares de Moaña con cánticos de tradicionais, populares e de taberna (o sábado de 12.00 a 15.00 h); unha charla cos responsables da Cooperativa Pouso da Serra (o luns ás 20.30 h no salón de plenos de Moaña); outra de Guillerme Ignacio sobre a danza no entroido de Nerga (o martes ás 20.30 h na Casa da Mocidade de Moaña) e dous talleres musicais no local de ensaio de Cimadevila de Cangas: o mércores coa violinista Antía Ameixeiras e o xoves outro de canto con Xaquín Xesteira.

O peche será o sábado na Praza Massó de Bueu, cunha gran foliada.