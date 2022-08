Vecinos de Bueu cortan de nuevo el tráfico y protestan por la libertad de un joven delictivo

Alrededor de unos 150 vecinos de Bueu se concentraron ayer de nuevo para protestar por la puesta en libertad de un joven acusado de múltiples delitos y al que acusan de crear un clima de inseguridad en la zona. En primer lugar cortaron el tráfico en la PO-551, a la altura de los cruces de As Meáns y Pescadoira, y tras más de una hora decidieron acabar la concentración delante del Concello de Bueu. Allí corearon cánticos como “Onde está o alcalde de Bueu que non veu” o bien “Os ladróns fóra de Bueu”.

Al igual que la semana pasada la protesta transcurrió de manera pacífica y sin incidentes. Los más perjudicados fueron los conductores que circulaban entre las 20.00 y las 22.00 horas por la PO-551 a su paso por Bueu, ya fuese en dirección Cangas o hacia Marín. La Policía Local tuvo que cortar el tráfico para desviar los automóviles por la parte alta de la parroquia de Cela, aunque no todos podían realizar esta maniobra.

Los vecinos comenzaron a concentrarse poco antes de las 20.00 horas en el cruce, situado muy cerca de la vivienda en la que reside el joven. Esta vez la Guardia Civil y la Policía Local impidieron que se pudiese acceder a esta calle y los concentrados permanecieron en la Avenida de Marín para cortar el tráfico y manifestar su malestar. “Estamos aquí por indignación, decepción y vergüenza. No entendemos como después del despliegue de la semana pasada y de todos los delitos de los que está acusada esta persona puede estar en libertad”, aseguraba uno de los presentes. “Se lo llevaron el jueves a las tres y media de la tarde y al día siguiente por la tarde ya estaba de nuevo aquí”, afirmaba otro vecino que vive en la zona.

En la protesta de ayer hubo personas que reclamaron la presencia del alcalde de Bueu, Félix Juncal, para apoyar la movilización y aseguraban que “se le echa de menos aquí”. De hecho, después de más de una hora la mayoría decidió desplazarse hacia la Praza do Concello y concentrarse delante de la casa consistorial. Una decisión con la que no todos estaban de acuerdo. Algunos querían mostrar su malestar en un espacio céntrico y simbólico, mientras que otros entendían que no tenía sentido “porque a estas horas no hay nadie en el Concello”.

Así, un grupo de entre 30 y 40 personas se quedó en la PO-551 y mantuvo la circulación interrumpida. Finalmente fue necesario reforzar la presencia de Guardia Civil para restablecer el tráfico.

Algunos de los vecinos concentrados ayer explicaban que iban a empezar a recopilar las denuncias presentadas contra el joven al que responsabilizan del clima de inseguridad ciudadana. “Vamos a recoger todas las que nos quieran entregar y las presentaremos donde corresponda. Las hay por robo, agresiones, amenazas... Nosotros lo único que queremos es poder salir a la calle y vivir tranquilos”, concluían.

Ningún tipo de ayuda del Concello para el pago del alquiler

En la concentración de ayer no faltaron cánticos dirigidos al alcalde, así como críticas por su ausencia en estas protestas. “Debería estar aquí con los vecinos”, afirmaban algunos de los participantes. El regidor, Félix Juncal, por su parte aseguraba comprender la frustración de los vecinos y manifestaba su propia “incomprensión porque no se están adoptando medidas por parte de autoridad correspondiente, que es la judicial”. Recordó que tanto desde la Policía Local como desde la Guardia Civil se estaban tramitando las denuncias y se trasladaban al juzgado.

No obstante, aprovechó para aclarar el Concello de Bueu no tramitó ni concedió ningún tipo de ayuda para esta familia destinada al alquiler, tal como le confirmaron desde el departamento de Servizos Sociais. Cuando se establecieron en Bueu recibían una subvención a través de un programa de vivienda social de la Xunta de Galicia, por el cual la administración autonómica abonaba una parte del alquiler y la familia la cuantía restante.

Esta ayuda les fue retirada un año después precisamente debido a las quejas vecinales y a las denuncias por la actitud del joven. Tampoco entonces desde el Concello de Bueu se tramitó ninguna subvención al respecto. El piso es propiedad de un banco y la titular del contrato de arrendamiento negoció directamente con la entidad bancaria un alquiler social.