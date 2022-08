Las palomas tienen permiso.

Estas aves no necesitan de una tarjeta especial para aparcar su vuelo en vado permanente. Son animales con descaro que en Cangas compiten con las gaviotas por las migajas, los pichos y las sobras de la comida. Hitchcock sabía lo que hacía cuando realizó “Los pájaros”

La política circular en Cangas

¿Quiere el PSOE, le interesa al PSOE un PP fuerte en Cangas? Pues no. Si el PP obtuviera mayoría absoluta los socialistas volverían a ser residuales, como muchos otros partidos. ¿Prefiere un PP débil? Pues sí. Solo así conseguiría entrar en el gobierno y ser la fuerza de la izquierda más votada, porque arañaría descontentos del PP, que ahora no es el caso. ¿Que a Mariano Abalo le interesa recordar aquel pacto muy, muy lejano de Lois Pena con el PP por el que el PSOE llegó al poder en Cangas? Pues también. Abalo y los suyos, que ya penan muchas canas y algunos están ya con poco pelo, tienen aquella conducta como alta traición a la izquierda. Además, Mariano Abalo sabe que se nutre también de descontentos del PSOE. Desconozco si en Cangas se aplica mucho o poco la economía circular, pero la política circular hace más de 30 años que funciona, pero al contrario que la economía circular, la política circular cortocircuita toda la vida partidaria, de gobierno y de oposición. ¿Qué le interesa a Esquerda Unida? De momento, solo castigar a Victoria Portas y a Mariano Abalo, también por alta traición. ¿Pero se atreverá Esquerda Unida en Cangas a vetar la entrada de ACEs en el proyecto “Sumar” de Yolanda Díaz. ¿Querrá ACEs ir en “Sumar”. Lo dudo. ¡Y cuidado, “Sumar” no es Podemos, ni viceversa