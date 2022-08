Caballero crea un frente con Concellos del área para reclamar fondos a la Xunta para el agua

Contundente respuesta de los concellos del área de Vigo después del aviso de la Xunta ante los problemas de abastecimiento de agua de cara al mes de noviembre. En una reunión similar a la mantenida la semana pasada con los regidores de Nigrán y Baiona, Abel Caballero abordó la sequía vigente que a pesar de tener el embalse de Eiras al 77% de su capacidad, genera malestar entre otros responsables que reclaman más fondos y medidas por parte del gobierno autonómico, ya que aseguran que “solo está para amenazar con multas”.

Si hace una semana el alcalde olívico comunicaba a Juan González y Carlos Gómez que “desconectaría” a 19.000 usuarios vigueses de Zamáns para beneficiar a los del Val Miñor, en esta ocasión ha buscado la creación de un frente común con el resto de municipios que beben de la otra gran presa del sur de la provincia. En la cita participaron las alcaldesas de Redondela, Digna Rivas; de Cangas, Victoria Portas; de Moaña, Leticia Santos y de Salceda de Caselas, Verónica Tourón; así como el alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira; el concejal y portavoz de Mos, Camilo Augusto Martínez; y la concelleira Urbanismo e Medio Ambiente do Porriño, Antía Carrera.

En la rueda de prensa posterior, el primer edil vigués aseguró que la carta recibida desde la Consellería de Infraestructuras es una “mentira tras otra” ya que, como recoge el Estatuto de Autonomía gallego, debe ser la Xunta quien proporcione el agua en alta. “No va de gestión, va de que hay que tener más y hace falta una nueva presa aguas arriba” señaló al recordar el estudio encargado junto al Ministerio de Transición Ecológica que pondría fin a la problemática durante este siglo.

Caballero recordó que en 2011 el entonces conselleiro Agustín Hernández prometió un trasvase entre el Verdugo y Oitavén que no pasaría del papel, una situación que se repetiría en 2017 cuando en medio de la última sequía la Xunta aceptó la toma de emergencia.

Después de que ayer Vázquez Mourelle reclamara al gobierno local que acelerara los trabajos en la nueva ETAP de O Casal, cuyas pruebas arrancarán en abril y estará a pleno rendimiento el próximo otoño, Caballero volvió a recordar que la autorización de esta nueva potabilizadora se demoró en más de un año por los períodos de espera de hasta cuatro meses entre envío y envío de información.

Al mismo tiempo, recordó las inversiones de casi once millones en las plantas de Ames, Brión, Cabana de Bergantiños , Teo (1 millón euros) o Bóveda. Y es que a pesar ed que desde el gobierno local reclamaron que aportaran la parte proporcional de los otros concellos al no poder hacer frente, “ni si quiera contestó al planteamiento”.

Después de que la presidenta del PP vigués y delegada del gobierno autonómico acusara al Concello de destinar esa recaudación a “hacer aceras”, Caballero recordó que gracias al programa de humanizaciones emprendido hace 14 años hace que no haya fugas, convirtiéndose “en el ayuntamiento de España con menos fugas porque acabamos de renovar casi todo el abastecimiento”. Además, recordaba a Fernández-Tapias el sistema de medición de presión que ha permitido dejar atrás los “reventones” que provocaban chorros de hasta 12 metros en las calles.

Lo que reciben los concellos de Eiras

Cangas 60,1 litros/segundo de agua potabilizada

Moaña 31,5 l/sg de agua potabilizada

Gondomar 1,1 l/sg de agua potabilizada pero solo para el polígono

Soutomaior 13 l/sg de agua bruta (antes de llegar a la potabilizadora)

Redondela 85,4 l/sg de agua potabilizada

Consorcio de Porriño, Mos y Salceda 94 l/sg de agua bruta

Leticia Santos asegura que el canon supone 200.000 euros anuales a Moaña

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, abrió el turno de intervenciones en la reunión con Caballero, al que agradece la iniciativa para darles información de primera mano sobre la situación de la sequía. En su caso insistió en la necesidad de que la Xunta revierta a los concellos el canon del agua, que en el caso de Moaña suponen 200.000 euros anuales. Señala, que el alcalde de Vigo les recordó que en 2017 habían vivido un episodio similar con el abastecimiento y se valoraron diferentes alternativas como llevar el agua en barcos o realizar captaciones en el Verdugo. Después con el Ministerio se elaboró un estudio técnico que contemplaba nuevas captaciones en el Verdugo para la presa de Eiras y en el Miño para la de Zamáns, pero la Xunta se negó. Dice que Caballero criticó la dilación de la Xunta para autorizar la obra de la potabilizadora, que permitirá tratar 2,5 veces más de volumen de agua y se podrá aprovechar en niveles más secos como el actual.

Asegura que los alcaldes pidieron a Caballero volver a reunirse para hacer seguimiento de la situación y quedó en convocarles para visitar la potabilizadora. Santos explicó las restricciones adoptadas en Moaña en verano (sin baldeos salvo los de extrema necesidad, sin lavado de vehículos municipales y sin duchas en playas) y ante la posibilidad de Vigo de seguir en octubre con el caudal ecológico del verano, pidió que se haga previo informe de valoración ambiental para no dañar el ecosistema de la ría, que es uno de los motores económicos en Moaña.

Victoria Portas critica que no hay obras de Augas de Galicia en el municipio

Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, asegura que “si la lluvia no llega, tendremos que enfrentarnos a un problema serio, tomar medidas a nivel municipal que, en el caso de este Concello resulta inviable económicamente”. En la reunión manifestó que eran conscientes de que “tenemos muchísimas líneas de abastecimiento que pierden agua y habría que cambiar, pero si no tenemos dinero no lo podemos realizar. Pedimos que la Xunta tenga más implicación, porque pagamos un canon que quisiéramos que repercuta un poco en los concellos afectados por esta situación; y no está repercutiendo, porque no tenemos obras de Augas de Galicia en este municipio en las que repercuta ese importe del canon que estamos pagando.”

Agradeció, en todo caso, la invitación realizada por el alcalde de Vigo “para comentarnos cómo está a situación en Eiras. Es cierto que en este momento no estamos en situación de alarma, pero sí que lo podríamos estar en poco tiempo si no empieza a llover. Seguimos consumiendo y no está recuperando lo que se consume”.

Sobre las medidas de ahorro tomadas, señala que no tienen datos todavía de la repercusión. “Lo que hicimos contribuye a retrasar un poco más el estado de alarma. Aún no estamos en ese estado, pero sí que hay traídas privadas que ya empiezan a notar esa situación”. Tras esta reunión en Vigo, en los próximos días marcaré una reunión de las traídas privadas que hay en Cangas y con la propia empresa concesionaria para ver cómo estamos en todos los niveles.

Rueda espera que “hagan los deberes en tiempo y forma”

La respuesta del ejecutivo gallego llegaría por boca de su máximo responsable, quien en un acto en Palas de Rei respondió a las preguntas sobre la sequía y la citada reunión. “No le llamaría polémica, pero es cierto que el gobierno municipal de Vigo intenta, cuando tiene un problema, convertirlo en una polémica con la Xunta” apuntó_Alfonso_Rueda.

“La realidad es que hace mucho tiempo que se advirtió que la potabilizadora de Vigo, en las condiciones en las que estaba en un momento de sequía, iba a tener muchas dificultades para funcionar y garantizar el abastecimiento”. Además, aseguró que se desconoce el destino de “los 50 millones que pagan los vigueses en tasas por el agua” aunque “desde luego, en arreglar la potabilizadora no” ya que “ahora estamos viendo que se empezó muy tarde y por debajo del 40% no puede trabajar en condiciones”, lo que calificó de “lástima”.

“Espero que en el futuro se pongan las pilas. Con esas mismas reservas, otros muchos ayuntamientos tienen garantizado el abastecimiento y Vigo no. Si creen que echarle la culpa a la Xunta va a solucionar algo, diría que no. Lo que lo soluciona es que hagan los deberes y que los hagan en tiempo y forma”, zanjó.

Preguntados por esta redacción, ningún responsable popular de los municipios implicados quiso pronunciarse al respecto.