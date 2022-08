Portos convoca a los pescadores de recreo y al Concello ante la petición para volver a los muelles

Pescadores de recreo de Moaña volverán a sentarse en los despachos de Portos de Galicia para intentar llegar a un acuerdo que les permita volver a echar sus cañas en los tres principales muelles del muniicpio: A Mosqueira, O Con y el de pasaje. Tras la concentración del pasado sábado día 20 y la carta remitida por la alcaldesa, Leticia Santos, solicitando una reunión en la que estén representantes del colectivo, la presidenta portuaria, Susana Lenguas, les ha convocado para mañana en Santiago.

Los pescadores defienden que ellos llegaron a un acuerdo de uso y horario con los bateeiros, como el principal sector profesional que trabaja en el muelle, para volver a echar sus cañas, por lo que reclaman que Portos les autorice la actividad sin necesidad de que el Concello firme el convenio establecido a nivel gallego,que obliga a la administración local a hacerse cargo de la vigilancia de esta actividad de pesca, de tarde y nocturna.

Portos no está por la labor de la autorización directa y asegura que la única herramienta es la del convenio, que responde a la necesidad de vigilancia en las instalaciones por parte de la administración local, ya que el acuerdo entre el sector y los pescadores no exime, en ningún modo, a la administración de sus responsabilidades, por lo que no es condición suficiente aunque necesaria para abrir nuevas zonas a la pesca, pero supeditada a la implicación del Concello al ser una actividad de ocio y no portuaria.

La alcaldesa, Leticia Santos, insiste en que el convenio es innecesario e inasumible por el Concello, ya que no tiene competencias de control sobre los muelles ni tampoco medios en la Policía Local para estar vigilando tarde y noche, como tampoco que el Concello tenga la responsabildiad patrimonial: “Es inasumible” De todas formas, la alcaldesa asegura que en la reunión se verá hasta donde puede llegar el Concello, en el sentido de colaborar con la seguridad del puerto, como se hace hasta ahora con la Policía Local que también realiza rondas nocturnas por los puertos y generalmente nunca hay problema.

Desde Moaña, la entrevista se había solicitado también con la presencia de la conselleira de Mar, Rosa Quintana, aunque en principio solo estará la presidenta portuaria, Susana Lenguas.

Los pescadores de Moaña llevan esperando un año por la autorización para volver a los muelles en donde siempre pescaron y que el decreto de Portos para regular esta actividad, que se estaba realizando de forma ilegal en todos los muelles, prohibió dentro de los muelles que quedaron excluidos.