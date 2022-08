Domaio mira a A Guarda y Portugal.

No todo van a ser las fiestas de Meira y de Cangas. Porque en otros rincones de la península de O Morrazo, como en Domaio, se vivió un festival folclórico por todo lo alto e internacional, organizado por Charaviscas, con Xamaraina, de A Guarda; y Rancho Folclórico Albegaria-a-Velha de Portuga, como invitados.

El adiós de Marta Freire en Meira

A todos sorprendió el discurso que dio la concejala de gobierno de Moaña, Marta Freire, en la ofrenda floral a los marineros dentro de la programación de las Fiestas de Samertolaméu y Virxe do Carme, cuando dijo que a lo mejor era su último discurso en estas fiestas ya que no se sabía lo que iba a pasar el próximo año, que es cita electoral. Quizás Marta Freire empiece a ver que no pintan bien las cosas para el PSOE en Moaña. Ella fue la cara de una moneda en la que la alcaldesa Leticia Santos, fue la cruz. Dio muestras de fuerza cuando repitió el orgullo que siente de ser de Moaña. Las quinielas pintan mejor para el BNG en Moaña y ya empiezan a apuntar a pleno al 14 o casi.

La "s" siempre tuvo su protagonismo en Cangas

Quizás el PSOE de Cangas se equivoque en minusvalorar la minúscula “s” al final de ACE. Cangas siempre habló con “s”, y nunca quiso corregir esa peculiaridad en su habla. Por eso que a lo mejor, esa peculiaridad se aplicará también en la política y en donde ahora hay una minoría de 3, mañana no. Aunque las quinielas tampoco son para echar los cohetes que se lanzaron en las Fiestas el Cristo.