Moaña sigue “vigilante”, a la espera de que Sanidade cumpla sus compromisos

Ya son 38. Y seguirán subiendo. Moaña cumple 38 domingos de concentraciones delante del centro de salud. Una movilización con la que primero reclamó a la Consellería de Sanidade el regreso del servicio de urgencias. El mensaje cambió hace dos semanas, después de la reunión con los responsables del área sanitaria de Vigo. “No vamos a tener un discurso tan combativo porque hay compromisos, pero queremos recordar que seguimos vigilantes”, afirmaba ayer en su intervención la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos.

La regidora volvió a explicar los acuerdos alcanzados con la consellería, que además de recuperar el funcionamiento normal de las urgencias, incluye la cobertura de una de las vacantes en el horario de tarde y una plaza a mayores. De esta manera se pasará de tres a cinco médicos. “Servirá para consolidar la atención primaria en horario de tarde porque hace unos meses parece que había intención de concentrarla por la mañana”, recordó Santos.

El regreso de las urgencias depende de unas obras de acondicionamiento en el centro de salud y la previsión es que entre septiembre y octubre el regreso sea una realidad. “Necesitamos el PAC abierto. Queremos urgencias todo el día porque ir a Cangas non es fácil ni cómodo”. Desde el Concello y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública no desisten de otra de las reclamaciones: la dotación de una ambulancia de refuerzo mientras dure esta situación. No obstante, en este punto la respuesta se mantiene en una contundente negativa.

La concentración de ayer sirvió para que se estrenase el nuevo portavoz de la plataforma, Gabriel Ferral. Aseguró que en su nuevo papel “intentaré hacerlo lo mejor posible” y animó a la ciudadanía a implicarse en la defensa de la sanidad pública. “Non estamos aquí para coger votos, estamos aquí para que nos atiendan en nuestro centro médico”, defendió.