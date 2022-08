Cangas renueva su devoción por el Cristo con una multitudinaria procesión en su día grande

Salieron de la excolegiata las imágenes del Cristo do Consolo y la Virxe do Carme y se repitió la tradición de miles de fieles y curiosos arropándolas por las calles céntricas de Cangas, en una procesión que comenzó a las ocho de la tarde y concluyo más allá de las diez de la noche para dar paso al espectáculo pirotécnico sobre la ría. Al frente de la comitiva, el párroco, Severo Lobato, y otros representantes del poder divino y también del mundano, con la concejala de Cultura e Turismo, Aurora Prieto, como única representante del gobierno local.

Junto a ella, los ediles del PP Dolores Hermelo, Pío Millán, José Enrique Sotelo y Rafael Soliño, y del PSOE Eugenio González y Pilar Nogueira, así como el delegado del Estado en el consorcio de Zona Franca, David Regades, que repite presencia con guardias de protocolo de la Diputación. También miembros destacados de las cofradías y hermandades religiosas, y devotos con cirios encendidos en petición de favores o en cumplimiento de los concedidos.

La ceremonia arrancó a ritmo pausado por la calle Real al son de los himnos interpretados por la banda de música Belas Artes y las gaitas de Tromentelo, que acompañaron a las imágenes, portadas por los costaleros, en su recorrido frente a la fachada principal de la plaza de abastos y la avenida de Castelao hasta el consistorio. Allí, un escenario de grandes dimensiones desplegado por la orquesta Kubo para su espectáculo nocturno impedía a la comitiva hacer el giro de costumbre y obligó a desviarla por Méndez Núñez, bajando luego por la primera travesía.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad esquivan dar cifras oficiales de participación en la procesión, aunque se mueven “entre 10.000 y 20.000 personas”, similares a las de los últimos años antes de la pandemia. El buen tiempo, sin calor sofocante, animó a salir a la calle no solo por motivos religiosos, sino también lúdicos, y las terrazas de hostelería estaban a rebosar en todo el trayecto. “Venimos todos los años desde hace más de 30. No somos de misa semanal, pero esta es una tradición que queremos conservar”, explicaban miembros de una familia que se reparte entre Moaña y Cangas. Desde la organización también se pidió a los titulares de un chiringuito de feria que bajaran la intensidad de las brasas para no ahumar a la comitiva al girar junto a la plaza de abastos.

Entre los costaleros del Cristo, que se reparten las casi dos toneladas que pesa la imagen, y también del Carmen, alguno mostraba signos de cansancio en el tramo final, aunque hacía un guiño a sus allegados que lo animaban desde la acera para confirmarles que todo iba bien y no precisaba relevo. Algunas familias aprovecharon la festividad para celebrar las primeras comuniones de niñas y niños, y muchas, para compartir comida o cena y disfrutar de los fuegos artificiales, “que también es tradición”.