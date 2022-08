El PP dice que la política de Abalo está siendo “muy rentable” para la UTE del agua

La “única gestión real” que hizo el concejal de Facenda, Mariano Abalo, por el servicio del ciclo integral del agua es “facilitarle ingresos extras a la empresa y no exigirle el cumplimiento del contrato con el Concello de Cangas", reprocha el edil del Partido Popular Pío Millán, que exige a la UTE que resuelva “de una vez por todas” el problema de vertidos a la ría de Aldán en la desembocadura del río Orxas, y al gobierno municipal, que “cumpla con sus obligaciones y actúe con responsabilidad política ante esta desfeita medioambiental”.

El edil del PP recalca que su formación lleva “más de una semana denunciando vertidos diarios en el río”, a la altura de la alameda, y desde el Concello y la empresa concesionaria les informaron que “había un tapón”, sin dar soluciones. “Día a día se repiten esos vertidos y nos parece vergonzoso que los responsables municipales no den más explicaciones y la empresa concesionaria no solucione el problema”, expone. Reconoce que la situación se repite cada año, pero no por eso se debe “permitir que continúe en ese estado” y urge actuar.

El “silencio” que guarda Abalo responde a la “connivencia” con la UTE. El PP reprocha al edil de Facenda su decisión de “modificar unilateralmente” las tarifas del servicio y “a sabiendas de que la empresa iba a denunciar ese hecho” y el juzgado le daría la razón. Ahora, el gobierno de Cangas “prefiere pagar la indemnización con el dinero de todo el vecindario” que buscar una salida negociada, denuncian los populares.