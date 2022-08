Ferrari exalta la historia de Cangas y de A Cepa en un pregón que “invita a vivir” las Festas do Cristo

“Veciñas e veciños de todas as parroquias que formamos esta fermosa vila, temos que ser os auténticos protagonistas desta Cangas viva que hoxe empezamos a compartir nestas primeiras horas das Festas do Cristo. Sede tolerantes coas molestias derivadas das alegrías provocadas polas celebracións”. Con esa “invitación a vivir” se dirigió Pilar Ferrari, presidenta de la asociación cultural A Cepa, a las centenares de personas congregadas ayer en la Praza do Concello para escuchar su pregón, en el que hizo un repaso de la historia reciente de Cangas a través de sus propias vivencias, de las referencias y contactos que mantuvo con personajes que han contribuido a engrandecerla y de sus expectativas como pueblo ”mariñeiro, traballador e solidario”.

Ferrari se presentó al público “agradecida e emocionada” por el honor de ser la pregonera, en representación de A Cepa. La arropaban la alcaldesa, Victoria Portas, la concejala de Cultura, Aurora Prieto, y representantes de grupos políticos de la corporación municipal, así como de múltiples colectivos sociales. Desgranó su vida desde su nacimiento en Coiro, la infancia en Darbo y su madurez en Cangas, donde empezó a disfrutar “daquelas festas do Cristo, coas orquestras tocando nas rúas do centro e que duraban ata as seis da mañán. Días de diversión, alegría, música e coa vila abarrotada de persoas que viñan celebrar connosco”. También con especial cariño recordó su inscripción en la Escola de Adultos que “cambioume a vida” rodeada de grandes personas y le abrió “un novo mundo, o da cultura” a través de incontables actividades, que ilustró con referencias a los libros “que me traía meu pai cando viña do mar”.

De aquella escuela surgió, en 1995, la Asociación Cultural A Cepa por obra y gracia de su director, Fernando Cuñarro – “unha persoa que, se no existira, habería que inventala”, recalcó, entre aplausos del público–, organizando múltiples talleres y otras actividades, como la recuperación de instantáneas antiguas y la creación del Arquivo Fotográfico de Cangas, un verdadero filón y testimonio de las historias personales y los cambios sociales, con Colón en el centro de operaciones. Las exposiciones Polos camiños de Cangas, A imaxe do tempo, Cangas viva, As Escolas y As Mulleres da conserva, o el reportaje fotográfico Marea negra, marea branca son ejemplos de esa tarea.

Desde ese fondo fotográfico surgieron las colecciones Monografías, Poetas populares o Cangas na memoria, que han servido para “unir ás xeracións máis novas coas nosas e coas que nos precederon”, gracias a la labor de Ramón Ocaña, O Moreno, Grimar, Marcial o Santoro, así como retratistas aficionados que recorrían fiestas y romerías y gentes del pueblo que las cedieron. Historias personales y colectivas que el tiempo ha ido labrando y que se visualizan a través de personajes populares como el poeta Serafín, Pepiño Coheteiro, Marcelino Carballo, Inocentes Camaño, Eugenio Carballo o Tucho Perete, que se repartieron aplausos de los asistentes. O Bernardino Graña y su retrato poético de los “mariñeiros de Cangas, meus amigos; meus irmáns de salitre e sol e chuvia”.

Las referencias a la troula ocuparon la última parte del pregón de Pilar Ferrari. La sala de baile La Palma en la de Andreíta –“que bronca levei dos meus pais por ir mirar os conxuntos de moda! Aquel salón rompía os nosos corazóns!”, confesó–, los guateques de los años 70, el parque de verano en la de Mallo, en Rodeira, Nuevas Amistades cantando en gallego por las Baleares, Olga Fernández logrando el título de Miss España en 1975... Se baila el twist, aparecen los primeros grupos de música moderna, las chicas ye-yé con minifaldas y los chicos con patilla, barba y pantalones acampanados. “Hoxe, que dan comezo as festas do Cristo, véñenme á memoria os carnavais vividos en Cangas cando a Roxa queimaba os seus no muro da fonte de San Leonardo a carón da taberna do Jefe”, recordó.

Para despedirse, Pilar Ferrari recurrió a los versos dedicados al Cristo do Consolo por el poeta de Balea Cecilio Rial: “Eu con isto me despido/ deste santo tan querido,/ lévote dentro do peito/ e no corazón metido”. Y otros del “home bo e xeneroso” Pepe Poeta: “Rumbosas festas de Cangas,/ triquitrín e triquitrán,/ rapaces e raparigas/ bailan e petan no chan”.

“Teño que rematar e darlle paso á música e á festa. Pídovos un forte e sonoro ¡viva Cangas! de pobo mariñeiro, traballador e solidario. Felices festas do Cristo 2022 e que as compartades con humor, saúde e alegría!”.

Procesión y espectáculo pirotécnico en el día grande

El Día do Cristo do Consolo, hoy, se abre con una salva de bombas, pasacalles, misa solemne (11.30 horas) y concierto de la banda de música Belas Artes, en el atrio. Por la tarde, pasacalles de Tromentelo y Belas Artes, y procesión del Cristo, con salida a las 20.00 horas de la excolegiata y recorrido por el centro urbano. A las 11 de la noche, tras los actos religiosos, comenzará el espectáculo pirotécnico en la dársena portuaria, y para las 23.30 horas está prevista la verbena con la orquesta Kubo, con un escenario de espectaculares dimensiones en la Avenida de Castelao que obliga a cortar el centro urbano al tráfico durante toda la jornada. La concejala de Cultura e Turismo, Aurora Prieto, adelantó que participará en la procesión del Cristo, en la que también habrá representación del PP y PSOE, y, probablemente, de administraciones supramunicipales. La alcaldesa, Victoria Portas, y el edil Mariano Abalo mantienen su decisión de no asistir a actos religiosos.

Por razones logísticas, la comitiva deberá pasar por detrás del consistorio, enlazar con Méndez Núñez y bajar por la primera travesía hacia Castelao. Al rematar comenzará el lanzamiento de fuegos de lucería sobre la ría, desde el espigón, en el que se emplean 169 kilos de pólvora y se establecerá un área perimetral de seguridad.