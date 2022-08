Quien menos te lo esperas

Alguien que te cede amablemente su sitio en la cola del supermercado. El barrendero del barrio. La mujer que conduce su BMW como una loca. El chico delgado que camina arrastrando los brazos mirando al suelo siempre con sus cascos. Ese que cada mañana sube tras de ti al barco. La frutera que fuma en sus descansos. El taciturno pescador que siempre está callado. La atractiva pelirroja que te sigue en Instagram desde hace un año… Cualquiera de esas personas podría ser un asesino, y sin embargo, nunca lo has notado.

Matar es sencillo. Solo hay que tener un motivo, y reconozcámoslo, todos conocemos personas a las cuales sabemos que el mundo no echaría de menos en absoluto si una mañana no hubieran despertado. ¿Estás pensando en un par de ellas? No te preocupes, a mí, para contarlas, no me llegan los dedos de ambas manos.

Matar es sencillo, sí. Lo complicado, es que las personas a las que mataríamos porque nos han dado un motivo, son siempre familiares, conocidos, o algún allegado. Ahí es donde todo se complica. El círculo íntimo, familiar o de amigos, es el caladero ideal para localizar a un asesino. Lo complicado, es encontrar al que ha matado a alguien sin motivo justificado.

En los años setenta, en la costa oeste de Estados Unidos, surgió la figura del “asesino itinerante”. Con este término definía el FBI, a ciertos individuos que viajaban por carreteras secundarias, muchas veces haciendo autostop, cometiendo, uno tras otro, diversos homicidios. Los agentes federales tardaban semanas, meses o años en localizar a estos criminales, pues, aunque en muchos escenarios había pruebas forenses, lo que no tenían (además de la tecnología actual para contrastar ADN) era un hilo argumental que conectase a las víctimas con su asesino.

No había un tío que mataba y violaba a su sobrina. No había una prostituta cargándose a todos sus clientes. Simplemente había una sombra sin rostro, que mataba sin seguir un patrón definido. En esos casos que carecen de motivo lógico, es cuando matar a alguien y salir indemne, se vuelve “relativamente” sencillo.

Pero ¿y aquí? ¿Existen ese tipo de asesinos donde vivimos? Bueno, según ciertas teorías recientes sobre el origen de los criminales, todos somos potencialmente un asesino. Hay personas que creen que jamás llegarían a matar a alguien y puede que sea cierto, pero lo que la psiquiatría y la ciencia forense han demostrado a lo largo de los últimos cincuenta años, es todo lo contrario. Personas que habían llevado una vida ejemplar, han superado su punto de quiebre y llegado el momento, y de modo inesperado, han cometido un asesinato.

Enero de 1988, un joven se persona en el cuartel de la Guardia Civil de Cangas. Los agentes, incrédulos, escuchan como el chico, un tal Martín Enríquez Martínez, de diecisiete años, les confiesa que días atrás mató a puñaladas a María Dolores Alfaya, en la localidad de Bueu.

—Estaba cansado de trabajar. Quiero ir a prisión para descansar.

Con esas palabras se lo contó el asesino al taxista que lo llevó a Cangas. Más de dos mil personas lloraron a María Dolores en su funeral. Estaba prometida y únicamente tenía veinticuatro años. Su familia quedó destrozada. Muchos, la siguen recordando.

Agosto de 2006. Un joven de nombre Víctor Parcero, entra en un bazar chino de Moaña. El local lleva apenas un mes abierto. Quien lo regenta es Xiannu Tu, la dueña. Sin explicación alguna, ni motivación previa, tras pedirle a Xiannu que lo atienda, Víctor coge un cuchillo de un expositor y con él le corta el cuello. La hija de la dueña acude al escuchar los gritos y recibe un tajo en el brazo. Víctor sale del lugar cubierto de sangre, y con el cuchillo en la mano, se persona en el cuartel de la Guardia Civil de Moaña.

—¡He matado a la china! ¡He matado a la china! — gritaba a los guardias.

Por el crimen fue condenado a diecisiete años de prisión. Nunca había matado a nadie hasta aquel dos de agosto de hace dieciséis años. A Xiannu, su hija la seguirá llorando. Víctor, sin embargo, hace vida normal en plena libertad.

Febrero de 2008. Cangas. Varón de sesenta y siete años sin antecedentes, ni delitos conocidos. Un ciudadano normal que, a las nueve y media de la mañana de un dos de febrero, llama al cuartel de la Guardia Civil.

—Vengan a mi casa. Acabo de matar a mi mujer.

Los agentes que se personan en la vivienda se encuentran con la esposa del alertante fallecida en el suelo. El arma homicida, es el cable de antena del televisor. Los vecinos del edificio y familiares no podían dar crédito.

Enero de 2011. Cangas.

—Ya hice lo que tenía que hacer.

Eso dijo Francisco al guardia civil que lo detuvo. Estaba cubierto de sangre. Fuera de sus cabales. Acababa de apuñalar de muerte en el cuello al novio de su madre, el subteniente Silvoso, que durante años había prestado servicio en el cuartel de Cangas.

La relación entre la víctima y su asesino no era cordial. Silvoso era un tipo de carácter marcado. Los guardias que trabajaron con él, no es que lo echaran de menos cuando pasó a la reserva. Lo que nadie podría esperar, sin embargo, es que su vida terminase de aquella forma tan trágica y violenta.

Sentado a la mesa, comiendo con la familia de su pareja, y sin una discusión previa de por medio, Francisco cogió el cuchillo con el que estaba comiendo y le asestó varias puñaladas a Silvoso en el cuello. El ataque fue tan imprevisto que el subteniente no pudo defenderse. Ni los guardias civiles que acudieron a la llamada, ni los servicios sanitarios pudieron hacer nada por salvarle la vida. Murió desangrado.

Personas normales que jamás habían matado, y un día, sin embargo, no pudieron contener la pulsión de hacerlo y se abandonaron a sus propios actos. Matar a un semejante, es tan antiguo, como la propia historia del ser humano.

Agosto de 2020. Un empresario adinerado viaja hasta Portugal. Entra en la casa en la que se encuentran su ex mujer y su actual pareja y los secuestra. A ella la ata a una silla con unos cables eléctricos, sin embargo se libera y consigue escapar. El hombre no es tan afortunado.

Después de torturarlo, Carlos S.F., vecino de Vigo, y un tipo adinerado y dueño de una empresa, le corta los genitales y lo deja morir desangrado. Tras esto huye del lugar, y esa misma mañana detiene su BMW en el puente de Rande. En las grabaciones de la AP-9 se verá como Carlos recorre el puente buscando el lugar adecuado para saltar al vacío. Finalmente se precipita desde lo alto y fallece a consecuencia del impacto.

Nunca, hasta esa madrugada había matado. Lo hizo por un motivo. Sin duda, las circunstancias de su vida le sobrepasaron, y lo que hasta entonces había sido respeto por las normas y la vida ajena, terminó cediendo ante la oscuridad que en su interior se abría paso.

Vivimos en una comarca conflictiva. Los crímenes que se cometen, son en su mayoría menores. Todos los días se denuncian hurtos, robos, lesiones. Sin embargo, latente bajo esa capa de pequeños delitos, subyace la posibilidad potencial de que se repita un homicidio cada cierto tiempo.

En 2021 lo comprobamos con el caso de Cándida, la mujer de setenta y dos años, vecina de Tirán, asesinada a manos de Balbino, un vecino con antecedentes por delitos menores. Lo mismo pudo suceder en 2018, cuando un hombre empotró su propio automóvil en el corredor, con la intención de matar a su mujer, que circulaba sentada a su lado. Posteriormente, el tipo salió del coche y se arrojó contra los vehículos que circulaban por la vía con la intención de ser atropellado. Y lo consiguió, pero no murió, sino que quedó lisiado. En marzo de este mismo año ha sido condenado a doce años de prisión por la tentativa de homicidio.

Sin ir más lejos, hace unos meses, varios jóvenes de la localidad de Cangas, fueron detenidos como supuestos autores de un delito de tentativa de homicidio en el transcurso de una pelea en la avenida Marín. Son muchos los “milenials” o generación “Z”, como quieran llamarse, que salen de fiesta portando navajas y armas blancas. A la mínima, no dudan en sacarla. No saben manejarlas, ni las consecuencias que puede tener agredir a alguien con un arma blanca. Simplemente se hacen los gallitos, porque se creen que forman parte de alguna banda, pero no son nada. Son pollos sin cabeza, que cuando entran en un calabozo o se sientan en el banquillo del juzgado, lloran de miedo, y se mean en los pantalones por miedo a la condena.

El mundo cambia. Las redes sociales, lo que nos inculcan, el exceso de información, la violencia… Todo con lo que nos bombardean suele ser negativo, y eso nos estresa. Siendo como somos, criaturas que se han criado durante miles de años al aire libre en contacto con la naturaleza, este proceso de “desnaturalización”, y alejarnos de nuestro hábitat, no puede sino tener graves consecuencias.

Las nuevas generaciones “maman” desde la cuna, ese goteo incesable de crímenes, politización y violencia. Los niños se acostumbran a ver atentados en ciudades europeas, masacres en institutos y violencia callejera. Asimilan ese entorno y lo naturalizan de una forma que quizás no es la que debieran. En lugar de pasar el tiempo libre haciendo deporte, o en el campo y en la playa, pasan horas y horas delante de pantallas, y luego, con los años, llegan los problemas.

El criminal nace y se hace. Ciertas conductas son genéticas. Están producidas a causa de alteraciones en nuestros cromosomas y condicionan a las personas desde antes incluso que nazcan. Sin embargo, lo que uno aprende en su vida, lo que se le muestra en casa, en su entorno (incluido el digital) y en la escuela, es lo que cincela la predisposición de una persona a usar, (o no) la violencia.

Durante estas semanas hemos visto en esta sección crímenes de todo tipo. Personas sin un rumbo definido han acabado con la vida de inocentes. Unas veces el motivo era pasional, otras el dinero. En algunos casos no había motivo, simplemente una mente retorcida, y la desgraciada casualidad de encontrarse la víctima en el momento inapropiado y el lugar equivocado.

Si educamos con valores y ejemplos a los recién llegados, si les marcamos metas y les mostramos su origen, y las raíces de su pasado, por sí mismos elegirán un rumbo correcto. Los perdidos en la vida, los que nada buscan, sino simplemente merodean, esos, son los que la mayor parte de las veces causan los problemas.

En el mundo habrá siempre personas malas y personas buenas. Gente que no dudará en causar daño para conseguir lo que quiera. Cerrar los ojos ante este hecho sería una inconsciencia.

—Solo dos clases de personas caminan atentas por la calle. Los polis, y los criminales. El resto no se entera de una mierda. —Es una frase de película, pero es cierta.

La mayoría de las personas buenas son como Juan Sin Miedo. Mitad inocentes, mitad temerarias porque no se enteran. Es una comarca pequeña la del Morrazo. Las vías de acceso (y salida) son, dentro de lo que cabe limitadas y eso ahuyenta a buena parte de la delincuencia. Sin embargo, en los años venideros, volverá a haber crímenes violentos. Habrá desapariciones y asesinatos. Habrá ajustes de cuentas y violencia doméstica. Los crímenes aumentan cada año, las leyes, sin embargo, no le dan a jueces ni policías las herramientas acordes a esta época.

La vida es para disfrutarla, para no causar mal ajeno y estar, cuanto más se pueda, en contacto con la naturaleza. No obstante, al mismo tiempo que la disfrutamos, debemos permanecer alerta. Ser conscientes de que todos podemos vernos en cierto momento en una situación que nos comprometa. Para ello hay que tener clara nuestra respuesta.

Si puedo huir del lugar, huiré. Si puedo gritar para pedir ayuda, lo haré sin sentir sin vergüenza. Si tengo un teléfono, tengo a mi disposición centenares de herramientas. Si me voy a subir al coche con un desconocido, le puedo mandar una foto de la matrícula a mi amiga. Si veo que me lleva por un camino extraño, podré compartir mi ubicación en tiempo real con quien quiera. Si en la calle tengo problemas, puedo grabar a quien sea y enviar el vídeo a alguna persona de confianza para aportarlo como prueba. La autoprotección, el ser consciente de nuestro entorno y estar siempre alerta, es sin duda, nuestra mejor defensa.

La vida es para disfrutarla, pero no olvides jamás que, ahí fuera, el criminal que puede arruinar tu vida, es quien menos te lo esperas.