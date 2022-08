Bueu colecciona campeones

El Concello de Bueu brindó ayer una recepción y homenaje a Daniel Maroñas y Aroha Costas, del Gimnasio Disciplina Muscular, por sus recientes medallas en el Campeonato European Championship Pro. Maroñas fue primero en -90 kilos y consiguió el máximo de puntos para ser campeón absoliuto en press de banca. Costas fue primera en la categoría Teen 13-15 y en la modalidad de peso muerto fue segunda tras un espectacular movimiento de 100 kilos.

Exigente como “míster” y anárquico como jugador

A uno de los nuevos fichajes del Alondras sus pupilos le van a tirar de las orejas. Y no es porque su imponente Harley Davidson lo anuncie a kilómetros del campo de O Morrazo. Hugo Sanmartín compagina su rol de jugador del primer equipo con el de entrenador de los cadetes. Nos cuentan que a los chicos no se les pasó por alto que su “míster” les exige que tras perder el balón vuelvan rápido a defender, pero que él mismo no lo haga cuando juega. Pero ya se sabe: haz lo que yo digo y no lo que yo hago.