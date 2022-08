El Concello de Moaña logró cerrar su cuenta general de 2021 con un saldo positivo de 556.072 euros, tal y como ayer informó el concejal de Facenda, Aldán Santamarina, en una reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Contas a los ediles de la corporación. El delegado de Facenda recuerda que la Cuenta General del Concello es un acto esencial para la fiscalización por parte de los ediles y de los vecinos en general sobre las actuaciones realizadas en el ejercico económico.

El informe favorable de Intervención refleja que en la liquidación de los presupuestos de 2021 el Concello tuvo unos ingresos de 12.655.009 euros, una cantidad superior a los ingresos previstos, que eran de 11.585.424. “Isto demostra que la previsión de ingresos nos orzamentos de 2021 foi elaborada de forma rigorosa e co necesario criterio de prudencia que debe seguirse nesta tarefa”.

Santamarina asegura que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de 2021 estuvo marcado por un esfuerzo económico extraordinario para paliar la situación de crisis social y económica a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Por este motivo en 2021 se incorporaron a los presupuestos de 2021 el remanente de 1.019.351 euros, que se destinó a gastos extraordinarios en emergencia social, a un incremento en gastos de personal y a programas de reactivación económica del comercio local y hostelería. Aún así con ese gasto extraordinario. el remanente de tesorería resultó con un saldo positivo de 556.072 euros.

El concejal añade que la cuenta “reflicte uns resultados económicos satisfactorios resultado dunha política económica rigorosa e ordenada que se aplica en Moaña desde xuño de 2015 baseada no gasto responsable e na xestión eficiente e planificada. Queda demostrado que a redución da débeda é compatible con destinar máis cartos a atender á veciñanza onde máis o necesita co aumento das partidas sociais e a mellora dos espazos públicos, respondendo ás actuacións priorizadas pola participación veciñal. Nestes anos o actual goberno, mentres asumía a pesada carga do descenso da débeda, puxo en marcha novos programas en todas as áreas que contribúen a mellorar a calidade de vida da veciñanza”.

Además de esto afirma que los datos que también evidencian la buena marcha de la economía municipal son que el período medio de pago, relativo al último trimestre de 2021, es de 1,25 días y que la reducción de la deuda municipal pasó de 13,23 millones en 2015 a 1,88 a finales de 2021.