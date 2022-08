Cangas abre hoy nueve días de Festas do Cristo con encendido de luces y restricciones de tráfico

Llegó el final de la cuenta atrás para las Festas do Cristo, que enciende esta noche la iluminación en los espacios céntricos y en la fachada del consistorio de Cangas, con los colores blanco y azul de la bandera de Galicia. Es el pistoletazo de salida a nueve días de programación con pasacalles, verbenas nocturnas con orquestas en Castelao y Vincenti, bandas de música, festivales folclóricos, espectáculo pirotécnico, disc-jockeys o conciertos en torno a las carpas de Ojea, recinto que se abre esta noche con el “Serea fest” de danza urbana a cargo de Boombox y Cangas on the top. El despliegue de atracciones obliga a cortes de tráfico en el centro urbano, a habilitar aparcamientos disuasorios en la periferia, como Altamira y Ximeu, y a reforzar el dispositivo de seguridad y emergencias con efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, con Cangas a rebosar de visitantes, como reflejan las estadísticas de la oficina de turismo.

La apertura oficial del recinto de Ojea es a las ocho de la tarde, y el encendido de la iluminación por las autoridades municipales, a las diez de la noche, media hora después de lo inicialmente previsto y preámbulo del festival de danza urbana. Mañana ya se cortará el centro urbano al tráfico rodado, desde las 11.45 horas, para facilitar la salida de la comparsa de cabezudos de la Casa da Xuventude, acompañada por Lembranzas da Ría; la tirada de fuegos y lectura del pregón por la presidenta de la asociación cultural A Cepa, Pilar Ferrari (12.00 horas), seguida de la quema de damas y galanes en la Praza do Concello, y la cita con los cantos de taberna que organiza el colectivo Peis d´hos. Por la noche volverá a cortarse el tráfico. A las 22.00 horas se celebra en Ojea el XXIII Festival Tromentelo, con su banda de gaitas acompañada de Os Melidaos, y la verbena comenzará a las 22.30 en el entorno de la plaza de abastos con la orquesta Billos Spain y el grupo Bahía. DJ Wecho subirá al escenario desde la medianoche. Los planes de seguridad y emergencia organizados desde el Concello también contemplan cerrar al tráfico el tramo urbano entre el cruce de Longán y la lonja durante toda la jornada, para facilitar la instalación del palco en la avenida de Castelao y la celebración de la procesión en honor al Cristo do Consolo y la Virxe do Carme. La comitiva religiosa saldrá a las ocho de la tarde de la excolegiata, bajará por Rúa Real hasta la plaza de abastos y seguirá el recorrido por Castelao, girará en el consistorio y tomará Méndez Núñez (tramo novedoso) para enlazar con Castelao en la primera travesía y regresar a la iglesia. La Policía Local regulará la circulación y señalizará los desvíos habilitados y los aparcamientos disuasorios. Con la procesión se ultimarán los preparativos del espectáculo pirotécnico desde el muelle de abrigo del puerto cangués, que obliga a restringir el tráfico en un amplio perímetro de seguridad, por precaución y para facilitar el acceso de los equipos de emergencias, en caso necesario. También se establece una zona de restricción al tráfico marítimo de 500 metros desde el punto de lanzamiento, entre las 23.00 y las 23.50 horas. Las embarcaciones que vayan a salir del puerto para disfrutar del espectáculo desde el mar deberán partir antes de las 11 de la noche y no regresar hasta que haya concluido. El servicio marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo colaboran en el dispositivo. Ambulancia y Punto Lila La alcaldesa, Victoria Portas, presidió ayer una reunión para coordinar los medios disponibles. Desde mañana hasta el próximo sábado –con la excepción del lunes 29, miércoles 31 y viernes 2– el Concello de Cangas dispondrá de una ambulancia de soporte vital básico, apostada en el entorno del consistorio entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada– para atender cualquier incidencia sanitaria. Además, en el recinto de las jaimas de Ojea estará a disposición (de 19.30 a 3.30 horas) un Punto Lila por la igualdad y contra la violencia machista. Música y danza urbana, esta noche, para abrir boca en Ojea El programa de las Festas do Cristo se abre esta noche con el encendido de las luces y la celebración del Serea Fest, a las 22.00 horas en el recinto de Ojea, con entrada libre. Se ofrece un espectáculo de danza profesional con la participación de alumnos y alumnas de nivel avanzado de la Escola Boombox y artistas como Agarimo Guerra, Yara Juncal, Yeray Costa y Kevin Juncal, que ofrecerán diferentes propuestas de su creatividad y talento a través de piezas coreográficas de creación propia en las que la música y el cuerpo en movimiento serán protagonistas, destacan los organizadores. En la segunda parte del Serea Fest se presenta el espectáculo “Cangas on the top”, un festival de música urbana (rap, trap, reggaeton, entre otros) que reúne a artistas locales. Participan una decena de cantantes, entre los que figuran Sad Damn Hosse Lean, Santervás, Ibán, El Nini, Big Nina, Nupac Allskull, Hugo Alonso, Maqui y GZ. Festival Tromentelo Mañana, a las diez de la noche, se celebra en Ojea el 23º festival Tromentelo, con su banda de gaitas y Os Melidaos. Y en la Capela do Hospital se abre la exposición filatélica sobre el 150 aniversario del cruceiro de O Hío.