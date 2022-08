Meira se encomienda a Samertolaméu

Los vecinos respiraban ayer más tranquilos, con ganas de disfrutar de unas fiestas en honor a Samertolaméu y Virxe do Carme que se organizan por todo lo alto y a lo largo de todo el año, a través de una comisión que preside Víctor Piñeiro, y que y que ayer tuvieron uno de sus días grandes, como también será el de hoy, en honor al Carmen, con la tradicional ofrenda a los marineros. La procesión de ayer, con las imágenes de San Bartolomeu, Virxe do Carme, San Fernando y San Roque reunió a miles de feligreses, ras una misa acompañada por el coro Santa Eulalia y oficiada por el párroco Manuel Barros. Estuvo acompañado Julio Alonso, párroco de Ourense en Castellón;El rector del Seminario de Ourense, Héctor Germade y los seminaristas de Santo Domingo, Benjamín Alexandre; de Venezuela, César Montoya; yt de Italia, Francesco Salvatori.

Uno de los actos centrales de hoy, tras la procesión del medidía en honor al carmen, será la ofrenda a los marineros, a las 19:30, con el descubrimiento de un monumento en recuerdo a la víctimas del naufragio “Ángel” en 1968 en Cabo Home, en donde también se recordará a las víctimas del “Villa Pitanxo”, uno de cuyos fallecidos Fernando González, era del municipio.

La Diputación daba a conocer ayer el monumento, un trabajo en piedra, 1,8 metros de altura por 1,30 de ancho, realizado por la Escola de Cantería con los alumnos Pablo cernadas, Anxo Lijó e Ignacio Blasco. Está realizado en granito silvestre y formado por una base en la que se asienta la proa de un barco compuesta por siete piezas, seis de las cuales dedicadsa a cada uno de los fallecidos en el naufragio José Costa E, José Costa F., Manuel Costa, Daniel Pérez, Victoriano del Río y Eugenio Rodríguez, además de otra, en la parte inferior, en la que se hace una breve descripción del hecho y un ancla que acompaña a todo el conjunto de la escultura.

Polémica con la procesión

La comisión de fiestas quería que este año la Virgen del Carmen acompañara en procesión, por la tarde, la ofrenda, aunque el párroco no se mostró dispuesto, al entender que la hora de la procesión es a las 12:00, y no debe de haber dos en el día. Ello no quita a que la Virgen del Carmen pueda bajardesde la capilla al muelle para estar en la ofrenda, peor sin procesión. Esto ha creado bastante malestar.